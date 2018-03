Cerarju še en mandat za predsednika stranke SMC

Člani kongresa SMC v Mariboru so svojemu prvemu predsedniku Miru Cerarju podelili še en mandat za vodenje stranke, ki jo bo popeljal tudi na junijske državnozborske volitve.

Cerarja je v javnem glasovanju kot edinega kandidata soglasno podprlo 218 delegatov.

Predsednik SMC Miro Cerar je v nagovoru članov kongresa v Mariboru opozoril na že opravljeno delo stranke in vlade, ki jo vodi, a poudaril, da njihovo delo ni končano. "Zato je potreben drugi mandat in zato se borimo zanj. Ker je treba delo opraviti do konca," je poudaril Cerar, ki je danes edini kandidat za nadaljnje vodenje stranke.

Cerar je v nagovoru najprej poročal o delu in uspehih stranke v zadnjem mandatu, ko SMC tudi vodi vlado. Med drugim je naštel gospodarsko rast, zmanjšanje brezposelnosti in javnega dolga ter napredovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti. Izrazil pa je željo, da člani kongresa njegovo poročilo o delu stranke ter vlade in kandidacijski nagovor razumejo kot celoto. "Le če nas preveva skupen ponos nad doseženim, si zaslužim vaše ponovno zaupanje," je dejal.

Ob tem se je dotaknil štirih tem, po katerih jih bo "pomnila in sodila zgodovina", in sicer begunski val, drugi tir, NLB in arbitraža.

Poročilo o vladnih uspehih pa je po premierjevem mnenju dobro skleniti s kritično refleksijo Slovenije danes. "Da bi razumeli, zakaj smo tu, da ostanemo, zakaj naše delo še ni končano in zakaj bo bolje za vse, da SMC nikamor ne gre," je dejal Cerar.

Meni, da zaslužijo boljšo oceno kot nekatere vlade pred njimi. Ko bodo volivci čez nekaj mesecev odločali, komu dati glas, naj se po njegovih navedbah vprašajo, "ali bi raje živeli prihodnost z malo bolj dolgočasnimi odličnjaki ali pa bodo tvegali s tistimi, ki bi v resnici morali ponavljati letnik, ne pa mandata".