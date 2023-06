Cene plina rekordno nizke, trgovci pa pobirajo dobičke

Cene plina na evropskih borzah padajo. Od lanskega avgusta, ko so dosegle rekord, so se znižale že za kar devetdeset odstotkov in so najnižje od poletja 2021. Kljub temu se to ne pozna na položnicah. Nasprotno, večina dobaviteljev oziroma trgovcev, ki s plinom oskrbujejo slovenska gospodinjstva, cene še naprej ohranja na najvišji dovoljeni ravni, piše Necenzurirano.

Adriaplin ima največje dobičke

Vlada je namreč lani za plin uvedla cenovno kapico pri 73 evrih za megavatno uro. Vsi večji trgovci so pohiteli in zvišali maloprodajne cene, da bi preprečili (pre)visoke izgube in preprečili morebitni bankrot. Trgovci so opozarjali, da jim zaradi omejitve cen nastaja ogromna škoda, ki je ne bodo dobili povrnjene. Država jim je obljubila, da jim bo povrnila izgube zaradi razlik med nabavnimi in reguliranimi maloprodajnimi cenami, vendar od 1. januarja, pa še to le za nove odjemalce.

Toda medtem so nekateri trgovci ustvarjali visoke dobičke. Med njimi je družba Adriaplin, ki je v večinski lasti italijanske družbe Eni. Ta je lani ustvarila skoraj pet milijonov evrov dobička. To je za polovico več kot v letu 2021 in največ do zdaj. Pozitivno je poslovalo tudi javno podjetje Energetika Ljubljana, ki je imelo milijon evrov dobička, in sicer zaradi deset milijonov evrov plusa s prodajo elektrike.

Geoplin bolje od pričakovanj

Bolje od pričakovanj so krizo prebrodili tudi v Geoplinu. Še lani se je govorilo o podržavljenju in ogromni finančni injekciji, a skupina je ustvarila le 28 milijonov evrov izgube.

Analitiki na področju energetike poudarjajo, da bi se gibanje cen na energetskih borzah moralo poznati tudi na maloprodajnih trgih, torej v denarnicah ljudi, a to se dogaja z zamikom. Razlog so pogodbe o dobavi energentov, ki so podpisane za določeno obdobje po vnaprej določeni ceni, zato so slovenski trgovci dražili plin šele v lanskem letu, še piše Necenzurirano.