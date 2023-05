Italijanskemu Eniju 100 milijonov za hitre polnilnice, tudi v Sloveniji

Enijev projekt Be Charge bo prejel 50 milijonov evrov posojila CDP in 50,4 milijona evrov nepovratnih sredstev EU.

Enijev projekt Be Charge bo prejel 50 milijonov evrov posojila CDP in 50,4 milijona evrov nepovratnih sredstev EU. Foto: Shutterstock

Italijanska energetska družba Eni bo prejela 100 milijonov evrov sredstev EU in italijanske razvojne banke CDP za projekt mreže dva tisoč hitrih polnilnic za električne avtomobile v Italiji, Španiji, Franciji, Avstriji, Nemčiji, na Portugalskem, v Grčiji in Sloveniji.

Enijev projekt Be Charge bo prejel 50 milijonov evrov posojila CDP in 50,4 milijona evrov nepovratnih sredstev EU za gradnjo mreže dva tisoč ultrahitrih polnilnih postaj z močjo vsaj 150 kilovatov ob glavnih transportnih koridorjih v omenjenih osmih evropskih državah, je ta teden na svoji spletni strani objavil Eni.

Projekt bo omogočil povečanje števila vozil z malo izpusti

Evropska sredstva je septembra lani odobrila Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), in sicer iz sredstev za izgradnjo infrastrukture za alternativna goriva pri instrumentu za povezovanje Evrope (Cef). CDP je izvajalski organ za tovrstne evropske programe v Italiji in nudi tudi posojila za izvedbo projektov prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti.

"S sredstvi za izgradnjo infrastrukture za alternativna goriva želimo podpreti hitro postavitev polnilne infrastrukture. Projekt Be Charge bo z mrežo ultrahitrih polnilnih postaj v osmih državah članicah omogočil povečanje števila vozil brez oz. z malo izpusti. Takšno veliko omrežje bo dodatno zagotovilo potrošnikom in jih bo spodbudilo k uporabi elektromobilnosti," so v sporočilu navedli besede evropske komisarke za promet Adine Valean.

Stefano Goberti, glavni izvršni direktor Enijeve hčerinske družbe Plentitude, ki je med drugim 51-odstotna lastnica slovenskega dobavitelja plina Adriaplin, je dejal, da odobritev sredstev pomeni priznanje predanosti projekta Be Charge na področju električne mobilnosti, ki je pomemben del strategije družbe Plentitude glede podpore energetskemu prehodu. "Transakcija je del načrta družbe, da do leta 2026 število polnilnih postaj s trenutnih 15 tisoč poveča na 30 tisoč," je dodal.

Namestnik glavnega direktorja CDP Massimo Di Carlo je izrazil zadovoljstvo, da so sklenili finančni dogovor s projektom Be Charge za razvoj učinkovitega in trajnostnega prometnega sistema ter da so odločno krenili v smer energetskega prehoda. Ocenil je, da je transakcija dober primer dobičkonosnega sodelovanja ter sinergij med evropskimi deležniki in CDP kot podpornice uporabe evropskih sredstev za trajnostne projekte.