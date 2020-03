Celje: prek oglasov iskali dekleta in jih prisilili v prostitucijo

Kriminalisti policijske uprave Celje so prejšnji teden zaključili enoletno preiskavo s področja trgovine z ljudmi in prostitucije. Osumljene osebe so prek oglasov ali osebno vzpostavile stike z dekleti. Namestili naj bi jih v hotelu na območju Celja in od njih zahtevali, da strankam ponudijo spolne usluge. Žrtve večinoma prihajajo iz Ukrajine in so stare od 24 do 40 let.

Kriminalisti policijske uprave Celje so prejšnji teden zaključili leto dni trajajočo preiskavo s področja trgovine z ljudmi in prostitucije. Kot je na današnji izjavi dejal predstavnik PU Celje Boštjan Hmelek, so s preiskavo začeli februarja lani, v okviru katere so ovadili štiri osebe, stare od 42 do 74 let. Nobena izmed osumljenih oseb prej ni bila v kazenskem postopku. Pristojni so ovadili tudi eno pravno osebo.

Prostitucijo izvajali v celjskem hotelu

Kot je še dejal Hmelek, so v preiskavi, v kateri so uporabili tako klasične kot prekrite preiskovalne ukrepe, ugotovili, da je kriminalna združba s pomočjo oglasov in osebnimi kontakti vzpostavljala stike z dekleti. Te naj bi nato namestili v enega izmed hotelov na območju Celja.

Predstavnik celjskih policistov, Boštjan Hmelek. Foto: PU Celje Po namestitvi v hotelu so bile prisiljene pod nadzorom in s pravili, ki so jih postavili osumljeni, v prostitucijo v hotelskih sobah in v drugih prostorih. Kot je še pojasnil predstavnik celjske policijske uprave, so dekleta s strankami v stik prihajale v nočnih klubu, ki deluje v sklopu hotela. "Če so se uprle nudenju spolnih storitev, so jim delovno pogodbo prekinili in jih denarno kaznovali," je še dejal.

Za dekleta so bila plačila njihov edini vir zaslužka. Osumljeni akterji pa so jih nato postavili v ekonomsko podrejen položaj tako, da so bile primorane vračati mesečna nakazila osebnih dohodkov. "Svoj del nezakonite pridobljene premoženjske koristi so osumljeni pridobivali tudi od strank, saj so morali dekletom plačevati drage pijače, ker je to bil pogoj za koriščenje spolnih uslug," so izpostavili kriminalisti.

Na mesec okoli 250 uporabnikov spolnih uslug

V času preiskave so identificirali 24 žrtev trgovine z ljudmi, poleg Ukrajink še državljanko Romunije in državljanko Moldavije. Dekleta prihajajo iz socialno in ekonomsko šibkih okolij. V povprečju so osumljenci razpolagali z osmimi do dvanajstimi žrtvami, ki so imele mesečno okoli 250 uporabnikov spolnih storitev.

Po zaključku preiskave je policija po odredbi sodišča opravila štiri hišne preiskave in trem osebam v času preiskave odvzela prostost. Kot je še povedal Hmelek, so pri eni od osumljenk, ki je zaposlena kot natakarica, našli 104 tisoč evrov gotovine. Zaradi suma protipravne premoženjske koristi so denar zasegli. Skupno protipravno premoženjsko korist štirih osumljencev pa pristojni še ugotavljajo.

Osumljenim je zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora.