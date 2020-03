Pri 37-letniku policija zasegla vojaško orožje in več kot tisoč nabojev

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so šentjernejski policisti zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na domu 37-letnika z območja Ivančne Gorice.

Med preiskavo je policija našla in zasegla dva kosa vojaškega orožja in več kot 1.100 različnih nabojev. Pristojni nadaljujejo preiskavo ter ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in eksploziva.

Foto: PU Novo mesto