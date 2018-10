Če bo šlo tako naprej, bo nasmešek Janeza Janše splahnel

Da je vlada uspešna, namreč meni 20,1 odstotka anketirancev, kot neuspešno pa jih njeno delo ocenjuje 36,8 odstotka. Močno se je povečal delež neopredeljenih, saj je takšnih kar 43,1 odstotka, medtem ko jih je bilo v septembrski anketi 10,5 odstotka.

Med strankami sicer še vedno vodi SDS, a s precej nižjo podporo kot septembra. Tedaj je to stranko izbralo 23,7 odstotka vprašanih, v oktobrski anketi pa le še 16,8 odstotka. Na drugem mestu je LMŠ, ki je s 13,8-odstotno podporo precej izboljšala septembrski rezultat (10,2 odstotka), sledi SD, ki bi jo tokrat volilo 12,2 odstotka anketirancev (septembra 9,8 odstotka).

Na četrto mesto se je uvrstila Levica (7,3 odstotka), sledijo NSi (4,9 odstotka), SMC (4,1 odstotka), DeSUS (3,9 odstotka), SAB (2,9 odstotka) in SNS (1,8 odstotka).

Katero od drugih strank bi izbralo 3,2 odstotka vprašanih, neopredeljenih je 19,9 odstotka, 9,2 odstotka pa se jih volitev ne bi udeležilo.

Izračun sedežev v parlamentu glede na omenjene rezultate pokaže, da bi SDS v DZ dobila 22 mest, LMŠ 19, SD 16, Levica 10, NSi sedem, SMC in DeSUS po pet, SAB pa štiri. V parlament pa ne bi prišla SNS.

Borut Pahor ostaja najbolj priljubljen slovenski politik, slovo Janše

Predsednik republike Borut Pahor. Foto: STA

Na lestvici priljubljenosti politikov še vedno vodi predsednik republike Borut Pahor pred evropsko komisarko Violeto Bulc in evropsko poslanko Tanjo Fajon. V prvi deseterici sledijo še predsednik vlade Marjan Šarec, poslanka NSi Ljudmila Novak, poslanec SD Milan Brglez, predsednica SAB in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, predsednik SD in državnega zbora Dejan Židan, predsednik NSi Matej Tonin ter predsednik SMC in zunanji minister Miro Cerar.

Z lestvice najbolj priljubljenih politikov se tokrat poslavljata predsednik SDS Janez Janša in poslanec te stranke Zvone Černač.

Javnomnenjsko raziskavo Vox Populi je za Dnevnik in RTV Slovenija opravila agencija Ninamedia med 9. in 11. oktobrom na vzorcu 700 oseb.