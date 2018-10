Ne Kučan, ne Drnovšek in ne Türk niso šli tja, kamor odhaja Borut Pahor

Zgodovinski obisk slovenskega predsednika v Etiopiji in pri Afriški uniji bo po navedbah Pahorjevega urada namenjen nadaljnji krepitvi političnih in gospodarskih odnosov med državama ter krepitvi vloge Slovenije v regiji, tudi v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU in razvojnega sodelovanja.

Predsednik republike Borut Pahor bo od ponedeljka do srede na uradnem obisku v Etiopiji in pri Afriški uniji (AU). Kot so sporočili iz predsednikovega urada, bo obisk namenjen krepitvi političnih odnosov in iskanju novih gospodarskih priložnosti. To bo prvi obisk slovenskega predsednika v tej afriški državi.

Kot napovedujejo v uradu predsednika republike, se bo Pahor srečal s predsednikom komisije AU Mousso Fakijem Mahamatom in imel nagovor pred odborom stalnih predstavnikov pri AU.

AU, ki je leta 2002 nasledila Organizacijo afriške enotnosti, ima sedež v Adis Abebi in je najpomembnejša medvladna institucija na afriški celini. Njen cilj je zagotavljanje miru in blaginje. AU ima 55 držav članic, njeno institucionalno delovanje pa se zgleduje po delovanju EU ter ima po njenem zgledu urejena administrativna in politična telesa.

V okviru uradnega obiska v Adis Abebi se bo Pahor sestal z etiopskim predsednikom Mulatujem Teshomejem in predsednico spodnjega doma etiopskega parlamenta Kamil Muferiat.

Obisk bo po navedbah Pahorjevega urada namenjen nadaljnji krepitvi političnih in gospodarskih odnosov med državama ter krepitvi vloge Slovenije v regiji, tudi v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU in razvojnega sodelovanja. Predsednika bodo na obisku spremljali gospodarska delegacija, državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Simona Leskovar ter vodja programov Ustanove za krepitev človekove varnosti ITF v Afriki Iztok Hočevar.

Slovenija si že več let prizadeva za poglobitev odnosov z afriško celino in od leta 2012 vsako leto pripravlja mednarodno konferenco Dan Afrike. Foto: STA

Kot poudarjajo v predsedniški palači, bo obisk dodatna spodbuda za nadgradnjo gospodarskega sodelovanja, trgovine in investicij, kjer obstaja še veliko neizkoriščenih možnosti predvsem na področjih metalurgije, lesne predelave, varnostnih in komercialnih tiskovin, kmetijskih tehnologij, vodnih in okoljskih tehnologij in e-uprave. Za slovenska podjetja je Etiopija zanimiva tudi kot odskočna deska za prodor na druge afriške trge.

