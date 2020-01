V termah Vivat naj bi moški zalezoval otroke #video

V pomurskih termah Vivat je obiskovalec opazil, da njegovo šestletno hčerko zalezuje domnevni pedofil. Domnevni zalezovalec je ušel, a očeta skrbi predvsem ravnanje reševalcev in policistov, ti so potrebovali kar 35 minut, da so prispeli na kraj dogodka.

Tako nemočnega, kot se je počutil tisti večer, se ni še nikoli v življenju, je pripovedoval pretreseni oče šestletnice. Kar bi morala biti prijetna sprostitev na bazenih, se je v hipu sprevrglo v nočno moro. Na domnevnega pedofila v bazenih ga je opozoril drugi kopalec.

Moški naj bi se pred otroki samozadovoljeval

"Zasledoval je mojo hčerko in druge otroke. Pri tem je imel spuščene kopalke in je masturbiral," je pojasnil oče Robert Lavtar. Očividec mu je dejal, da naj bi sprevrženec njegovo hčerko poskušal celo zgrabiti. Takoj so se umaknili z bazenov in na to opozorili reševalce.

Slika je simbolična. Foto: Getty Images Kot je razložil Lavtar, je hčerko prosil, naj prepozna moškega. Kot je še dejal, se zaposleni niso odzvali na moškega, ki se je pod vodo samozadovoljeval in zasledoval otroke. Z vprašanji, zakaj reševalci niso ostreje ukrepali ali vsaj sami poklicali policije, se je ekipa Planet 18, obrnila na direktorja term, kjer se je zgodil incident.

"Naši reševalci so pravilno ravnali. Zadolženi so za varnost kopalcev, čistočo in red na kopališču. Ko je oče povedal, kaj se dogaja, naši niso mogli poklicati policije, ker tega niso videli," je dejal Metod Grah, direktor Term Vivat.

Je pa policijo poklical oče, a perverznež je že izginil iz term. Na srečo so dogajanje posnele varnostne kamere. "Ko to gledaš, ti zaledeni kri. Kako predator kot morski pes kroži okoli žrtve," je pripovedoval oče šestletnice in dodal, da se je moški začel zadenjsko približevati tam, kjer so otroci hodili ven po stopnicah. Kot še pravi, so se ga dotikali.

Verjetno tega ni počel prvič

Šlo naj bi za starejšega moškega, po besedah prič Slovenca, urejenega in na prvi pogled povsem običajnega. A očitno s skrivnimi načrti. "Tudi brisač ni imel in ni bil na ležalniku. Vse je imel spravljeno v garderobni omarici, torej je lahko preprosto odšel," je še pojasnil Lavtar.

Foto: Getty Images Oče napadene šestletnice, sicer nekdanji policist, zaradi vseh okoliščin sklepa, da domnevni pedofil tega ni počel prvič. Ko sta policist in policistka prišla na kraj, je od prijave minilo že 35 minut. "Ko je prišla policija, smo jim dali na razpolago vse posnetke, se tudi dogovorili, da bomo imeli prepoved vstopa za to osebo, če bo spet prišla, in potem tudi poklicali policijo," pa je zagotovil direktor term.

Kako naj bi ugotavljali, da gre za istega moškega, ni znano. Informacijo, da primer obravnavajo zgolj kot prekršek, na murskosoboški policijski upravi zavračajo. Preiskava in iskanje osumljenca še trajata, trdijo. Očeta pa medtem najbolj skrbi, ali bo domnevni pedofil znova napadel.