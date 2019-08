V Podčetrtku in na Polzeli uničili več kot 40 gnezd lastovk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije opozarja na uničevanje gnezd mestnih lastovk, ki so sicer zavarovana živalska vrsta. Kot so poudarili, je vsaj 30 parov mestnih lastovk izgubilo gnezda v Podčetrtku, medtem ko je bilo na Polzeli odstranjenih 16 gnezd. Za oba primera so vložili prijavo na pristojno inšpekcijsko službo.

V Podčetrtku so gnezda odstranili na bazenskem kompleksu Term Olimia, na Polzeli pa pri trgovini Tuš, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v društvu.

Društvo je v poročilu o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji za lani ocenilo, da je letno v Sloveniji uničenih od 50 do 200 gnezd mestnih lastovk v času gnezdilne sezone. "Glede na število zabeleženih primerov je zelo jasno, da smo številko močno podcenili," so dodali.

Zavarovana živalska vrsta

Mestna lastovka je zavarovana živalska vrsta, po uredbi o zavarovanih prosto živečih vrstah je te živali prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati. Prav tako je prepovedano zavestno odstranjevanje, sprememba, poškodovanje ali uničenje struktur, nujno potrebnih za razmnoževanje - to so na primer gnezda.

"Uničena gnezda mestnih lastovk niso le protizakonito dejanje, so tudi izkaz pomanjkanja vsakega sočutja do živih bitij," so med drugim zapisali v društvu.