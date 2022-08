Bruselj začasno zamrznil odločanje o Molovem prevzemu OMV Slovenija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija je do nadaljnjega zamrznila poglobljeno preiskavo Molovega prevzema mreže bencinskih servisov OMV Slovenija. To so v Bruslju storili po tem, ko od madžarskega Mola v določenem roku niso prejeli zahtevanih informacij. Preiskava se bo nadaljevala po prejemu zahtevane dokumentacije.

Komisija je junija letos sprožila poglobljeno preiskavo posla, s katerim bi madžarska energetska skupina Mol s prevzemom družbe OMV Slovenija pridobila mrežo bencinskih servisov drugega največjega ponudnika pogonskih goriv v Sloveniji. Skrbi jo namreč, da bi prevzem močno zmanjšal konkurenco v maloprodaji pogonskih goriv. Zdaj je postopek odločanja o poslu do nadaljnjega prekinjen.

Postopek se bo zavlekel vsaj do konca letošnjega leta

"15. julija je Evropska komisija 'ustavila uro' v poglobljeni preiskavi predlaganega prevzema. Takšen postopek se sproži, če Komisija od vpletenih strank v določenem časovnem roku ne prejme pomembnih informacij, ki jih je zahtevala od njih," so pojasnili v Bruslju. Kot so dodali, morajo stranke v postopku skladno s postavljenimi roki Komisiji pravočasno posredovati zahtevane informacije. "Ko jih bodo, bo Komisija ponovno 'zagnala uro', temu ustrezno pa prilagodila tudi končni rok za odločitev," so dodali v direktoratu za konkurenco.

Do zdaj je kot rok za odločitev veljal 28. oktober, prekinitev pa pomeni, da se bo postopek zavlekel vsaj do konca letošnjega leta.

Pogodbo so podpisali junija lani

Mol je pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija, v kateri že ima 7,75-odstotni delež, podpisal junija lani. Dogovorjena kupnina za celoten delež znaša 301 milijon evrov, s tem pa bi Madžari pridobili mrežo 120 bencinskih servisov v državi, to je druga največja mreža bencinskih servisov v državi. Mol ima medtem kot tretji največji ponudnik v Sloveniji 53 bencinskih servisov. Daleč največji ponudnik je Petrol s 318 prodajnimi enotami.

Posel je Evropska komisija v preverbo prejela 13. maja letos, v predhodni preiskavi pa je ugotovila, da bi transakcija lahko močno zmanjšala konkurenco na maloprodajnem trgu za pogonska goriva v Sloveniji.

Bruselj: Stroškovne ovire za vstop novih ponudnikov so razmeroma visoke

Po pojasnilih Komisije sta Mol in OMV v veliko krajih po Sloveniji neposredna tekmeca, prevzem pa bi tako odpravil konkurenčne pritiske. Glede na strukturo in preglednost trga bi po prevzemu, ko bi bila v Sloveniji le dva velika ponudnika, Mol in Petrol, ta dva po oceni Komisije še bistveno lažje usklajevala cenovne politike.

V Bruslju pri tem opozarjajo, da so v Sloveniji stroškovne, administrativne in lokacijske ovire za vstop novih ponudnikov razmeroma visoke, zato se vstop novih igralcev na trg na kratek in srednji rok zdi malo verjeten. Vsi preostali trenutni manjši ponudniki v državi pa imajo zanemarljive tržne deleže. Prvi je o tem poročal portal Necenzurirano.