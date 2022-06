Avstrijska naftna družba OMV še ocenjuje škodo v rafineriji Schwechat, kjer je v petek prišlo do poškodbe glavnega obrata za predelavo surove nafte, ter morebitne posledice za proizvodnjo in dobavo proizvodov, so danes povedali v OMV.

"OMV dela vse, kar lahko, za ohranitev dobav," so v odgovoru na vprašanje, ali bo poškodba v rafineriji vplivala tudi na dobavo goriv v Sloveniji, še zapisali v matični družbi OMV.

V rafineriji OMV Schwechat blizu Dunaja, ki je od 19. aprila zaprta zaradi vzdrževalnih del, je prišlo do "mehanskega incidenta", ki je poškodoval glavni obrat za predelavo surove nafte, zato bo prišlo do zamika ponovnega zagona rafinerije, je v petek na svoji spletni strani objavil OMV.

Avstrijska vlada se je danes odločila, da bo zaradi izpada proizvodnje sprostila del državnih naftnih rezerv, in sicer bodo sprostili 112.000 ton dizelskega goriva in 56.000 ton bencina. Te količine predstavljajo šestdnevne zaloge Avstrije.

Foto: STA

OMV ima po podatkih spletne strani družbe v Sloveniji 108 bencinskih servisov. Slovenska družba je sicer v postopku prodaje madžarskemu Molu - junija lani so podpisali pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija, v kateri Mol že ima 7,75-odstotni delež. Posel morajo odobriti še pristojni organi za varstvo konkurence.



Takrat so sicer navedli, da bo Mol po nakupu OMV Slovenija, ki v Sloveniji upravlja maloprodajno mrežo bencinskih servisov pod znamkami OMV, Eurotruck in Avanti/Diskont, pridobil še 120 bencinskih servisov. Mol ima v Sloveniji 53 bencinskih servisov, od tega 48 pod blagovno znamko Mol in pet pod blagovno znamko Ina.

Madžarski spletni portal vg.hu je na podlagi neimenovanih virov poročal, da bi lahko OMV zaradi incidenta v rafineriji svoje bencinske servise na Madžarskem zaprl. OMV ima na Madžarskem 200 servisov in pri bencinu pokriva od 17 do 19 odstotkov, pri dizelskem gorivu pa od 13 do 15 odstotkov potreb trga.

Madžarsko ministrstvo za tehnologijo in industrijo je sicer kasneje zatrdilo, da je dobava pogonskih goriv na Madžarskem kljub težavam v rafineriji družbe OMV v Avstriji zanesljiva.