Brezplačni trener ter svetovalec za zdrav in aktiven življenjski slog

Zastavite si visoke cilje, a prehitro odnehate. Vam zveni znano? S programom ZAME lahko poskrbite, da vam ne bo zmanjkalo veselja do zdravega življenjskega sloga. Foto: Shutterstock

Prosti čas, ki ga namenite zdravemu gibanju na prostem ali v telovadnici, je izjemno dobra naložba za zdravje. Veliko ljudi prehitro obupa nad vadbo in se prepusti starim vzorcem vedenja. Morda tudi vi vsako sezono začnete telovaditi z najboljšimi nameni, a že zelo hitro izgubite motivacijo. Ljudje nehajo telovaditi iz več razlogov, večinoma pa si zadajo previsoke cilje.

Temu se lahko izognete tako, da začnete vaditi s trenerjem. Izkušen trener lahko dolgočasno vadbo spremeni v učinkovito in zahtevno rutino, ki vas bo navdihovala. Če vas pri tem ovirajo visoki stroški, vam zaupamo skrivnost, da lahko izkoristite pomoč strokovnjakov, ki vam bodo do dobrega počutja pomagali v okviru programa ZAME.

Program ZAME bo še posebej razveselil vse tiste, ki radi aktivno preživljate svoj prosti čas in skrbite za svoje zdravje in dobro počutje. V programu lahko vsak najde nekaj zase, saj je prilagodljiv in prilagojen željam in ciljem vsakega posameznika.

V programu ZAME lahko vsak najde nekaj zase, saj je prilagojen željam in ciljem vsakega posameznika. Foto: Shutterstock

Nasveti za dobro počutje in predstavitev različnih sprostitvenih tehnik v programu ZAME vas bodo pripravili na bolj sproščeno življenje, ki ga sicer v veliki meri krojita stres in hiter življenjski tempo. Pregled izletniških idej pa vas bo spodbudil, da si boste zadali nov planinski cilj. Med drugim vas lahko prepričajo tudi ideje o vzponu na zavarovane plezalne poti ali ferate. Lažje učne ferate najdete v Mojstrani, na Kaninu, pod Šmarno goro, pod Grmado pri Celju ter na Lisci pri Sevnici. Več informacij je na voljo v aplikaciji ZAME.

Med ambasadorji, ki bodo z vami delili svoje znanje, so vedno optimistični Trkaj, licencirana prehranska svetovalka Lucija Volčanšek – FitLucija, trener kolesarske ekipe Pogi Team Generali Miha Koncilija, alpinist in gorski reševalec Matjaž Šerkezi in trener življenjskih veščin in FlowCode mentor dr. Milan Hosta.

Preden se lotite plezalnih podvigov in drugih športnih aktivnosti, poskrbite za primerno zavarovanje, pri tem pa izkoristite vse prednosti zavarovalnice Generali.

Z aplikacijo ZAME boste pridobili osebnega trenerja in svetovalca, ki ima za vas neomejene in sodobne nasvete s področja zdrave prehrane in boljšega telesnega ter duševnega počutja. Foto: Shutterstock

Program prednosti ZAME, ki so ga nedavno predstavili v zavarovalnici Generali, vključuje aktivnosti za bolj zdrav in aktiven življenjski slog, prinaša pa tudi prednosti tako zavarovancem kot tudi vsem, ki (še) niso zavarovanci Generalija. ZAME podpira vaša prizadevanja, da bi naredili več za svoje zdravje, dobro počutje in varnost.

Generali Program prednosti ZAME lahko postane vaš brezplačni trener in svetovalec za zdrav in aktiven življenjski slog. Ponuja vam nove ideje za gibanje v naravi, ideje za družinske aktivne izletniške poti, zdrave in okusne kuharske recepte, nasvete za dobro počutje ter informacije o boljših in ugodnejših zavarovalnih storitvah.

Našli boste recepte za krepitev imunskega sistema, okusne juhe in solate ter ideje za hitre prigrizke. Če se ne morete odločiti za pravo dieto, si lahko pomagate s prebiranjem člankov o pravilni prehrani in zdravem hujšanju. S programom boste veliko lažje uresničili svoje cilje in pridobili življenjsko moč, saj vam aplikacija ponuja tudi merjenje dnevno prehojenih korakov, nočnega spanca in vnosa kalorij s hrano. Tako boste lahko redno spremljali svoj napredek do zastavljenih ciljev, aplikacija pa bo za vas beležila napredek vaših zdravih navad.

Dodatne prednosti, popusti in obogatene storitve

S sodelovanjem v programu ZAME in z zavarovanji zbirate točke, ki jih lahko uporabite za izbrane popuste na zavarovanja ter številne druge prednosti in ugodnosti, ki jih ponuja program ZAME. Prav vse ugodnosti, ki jih ponujajo, so v zavarovalnici tako združili "pod eno streho", obenem pa so jih prilagodili sodobnim potrebam obstoječih in potencialnih strank. Vse ugodnosti so na voljo prav vsem – ne glede na to, ali ste se že pridružili Generaliju ali ne.

Za vstop v program ZAME zadostuje registracija. Najbolj udobno pa boste do vsebin in ugodnosti prišli z aplikacijo ZAME.

Naložite si brezplačno aplikacijo: AppStore in GooglePlay

Vodila vas bo skozi številne prijetne in zabavne spodbude za bolj zdravo življenje, pridobili pa boste vpogled v pridobljene ugodnosti in nasvete, kako do novih. Vaše aktivnosti za zdravo življenje in zavarovanja po vaši meri vam bodo prinesli nadgrajeno in še bolj kakovostno ter cenovno ugodnejšo zavarovalno ponudbo in storitve.