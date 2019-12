Brezbrižnemu kmetu odvzeli 13 poškodovanih in shiranih konj #video

Poškodovane in popolnoma shirane konje je na območju Krasa, potem ko so umirali na obroke, brezbrižnemu kmetu iz rok iztrgalo Društvo za zaščito konj. To je lastniku odvzelo kar 13 konj, ki so bili poškodovani in shirani, in pa enega oslička. Ko so jih prostovoljci našli, so bili polni brazgotin, premraženi, več let stari konji pa so bili zaradi podhranjenosti videti kot nekajmesečna žrebeta. "30 dni bodo preživeli v karanteni, ko se bodo navadili, da jim vsi ljudje ne želijo škodovati, bomo zanje poiskali nov dom," je dejala predsednica društva, ki je uboge živali rešilo smrti.