Bregantova: Številke v bolnišnicah bodo visoke še vsaj 14 dni

Vodja kabineta na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je ob obisku izolske bolnišnice izrazila veselje nad solidarnostjo bolnišnic, ki so pripravljene sprejeti bolnike s covidom-19 tudi iz drugih regij. Kot je opozorila, so številke v bolnišnicah in na intenzivnih enotah še vedno visoke in tako bo po projekcijah še vsaj 14 dni.

Skupaj bomo tudi ta zimski val epidemije, ki je za vse težak, zmogli, je v izjavi po današnjem obisku Splošne bolnišnice Izola (SBI) dejala Bregantova. Ob tem je spomnila, da covid-19 ni edina bolezen, s katero se soočamo, zato je pozdravila za začetek februarja načrtovano odprtje znatno okrepljenega oddelka za radiologijo v SBI, ki bo velika pridobitev za bolnike, poroča STA.

Direktor SBI Radivoj Nardin je poudaril, da bodo držali svojo obljubo in tako kot do zdaj pomagali tako bolnikom s covidom-19 kot tudi ostalim, da čim prej pridejo do zdravnika in do primerne oskrbe. Po njegovih podatkih je v Izoli že zdaj polovica bolnikov s covidom-19 iz drugih regij.

Glede pričakovanih pritiskov na zdravstveno osebje v nadaljevanju epidemije pa je Nardin izpostavil, da so z notranjo reorganizacijo in umikanjem določenih procesov poskrbeli za to, "da kratkotrajno tj. mesec, mesec in pol lahko zdržimo zelo velike pritiske".

Po podatkih strokovnega direktorja bolnišnice Dušana Deisingerja se v SBI danes zdravi 34 bolnikov z novim koronavirusom, od tega štirje na intenzivni negi. Zaenkrat je kadra dovolj, v prejšnjih dneh pa so tudi že sprejeli paciente iz drugih regij. Tako je poleg murskosoboške bolnišnice pomoč potrebovala tudi novogoriška bolnišnica.

Zadovoljni s cepljenjem zaposlenih

Sicer pa je Deisinger zadovoljen s cepljenjem zaposlenih. Do zdaj se je cepilo 460 od okoli 860 zaposlenih, poleg približno 150 delavcev, ki so bolezen preboleli, pa se jih je k cepljenju dodatno prijavilo še 38, tako da so dosegli želeno 60-odstotno stopnjo precepljenosti.

Glede zmanjšanja doz cepiva s strani Pfizerja je Bregantova priznala, da so v petek o tem potekala pogajanja, po katerih pa se je izkazalo, "da to zmanjšanje doz cepiva ne bo tako drastično", čeprav o konkretnih številkah ni mogla govoriti.

Z ministrstva za zdravje so medtem danes za STA sporočili, da se bo v prihodnjem tednu najavljena dobava Pfizerjevega cepiva za celotno EU zaradi težav dobavitelja prepolovila. Vendar, kot poudarjajo, to ne bo vplivalo na celotno dobavo cepiva v prvem četrtletju. "Pri Pfizerju obljubljajo celo, da bo ta dobava večja že februarja," so poudarili na ministrstvu. Kot so pojasnili, bo zato potrebna le manjša prilagoditev načrta cepljenja za naslednji teden.

Ne glede na zmanjšanje števila doz cepiva po besedah Bregantove kaže, da bodo v prihodnjem tednu lahko zagotovili, da bodo vse najranljivejše skupine prejele drugi odmerek cepiva. Ob ponovnem povečanju proizvodnje Pfizerja pa bodo pred poletjem lahko cepljeni tudi vsi ostali.

V zvezi z domnevnim cepljenjem sorodnikov zdravstvenih delavcev je vodja kabineta pojasnila, da ugotovitev inšpekcijskega nadzora glede še tega ne pozna, da pa so prioritete jasne tj. zaščita najranljivejših. Sama pričakuje, da lahko vsak zdravnik v vsakem trenutku našteje deset bolnikov, ki cepivo bolj potrebujejo kot njihovi sorodniki, zato se zanaša na to, da bodo zdravniki naredili, kar je prav.

Glede verifikacije hitrih testov podjetja Majbert Pharm pa je Bregantova napovedala, da bodo končne rezultate predstavili predvidoma v ponedeljek.