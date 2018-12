Bratuškova verjame v dogovor z EIB glede drugega tira

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes v Bruslju v odzivu na neuradne navedbe o pomislekih Evropske investicijske banke (EIB) glede trase, obsega in cene projekta drugi tir izrazila pričakovanje, da bodo v pogovorih z banko našli skupno rešitev in da bo ta na koncu sodelovala pri financiranju projekta.

"Upam in verjamem, da bo - glede na to, da je Evropska komisija spoznala ta projekt kot pomemben in primeren ter da smo dobili več kot 100 milijonov evropskega denarja - tudi EIB na koncu spoznala, da je to pomemben projekt za Slovenijo in širšo regijo ter ne bo težav s pridobitvijo posojila," je poudarila Bratuškova.

Kot je na začetku meseca v Bruslju pojasnil finančni minister Andrej Bertoncelj po pogovorih s predsednikom EIB Wernerjem Hoyerjem o drugem tiru, se z EIB dogovarjajo za posojilo, ki bi bilo zavarovano v okviru mehanizma evropskega sklada za strateške naložbe, poznanega po okrajšavi Efsi.

EIB ima pomisleke

EIB po neuradnih navedbah izraža pomisleke glede poteka trase, obsega in cene projekta, ki bi lahko bistveno zamaknili njegovo izvedbo. Foto: STA EIB po neuradnih navedbah izraža pomisleke glede poteka trase, obsega in cene projekta, ki bi lahko bistveno zamaknili njegovo izvedbo, kar bi ogrozilo že odobrena evropska sredstva zanj.

Ministrica je v komentarju teh neuradnih navedb najprej izpostavila obžalovanje, da ne drži, kar sta govorila prejšnji minister in predsednik vlade - da je finančna konstrukcija zaprta. "Z EIB res ni bilo in tudi še ni nič dokončno dogovorjeno," je dejala v Bruslju, kjer se je udeležila zasedanja ministrov EU za energijo in srečala z evropskim komisarjem za energijo Marošem Šefčovičem.

Pojasnila je, da slovenska stran - ministrstvi za infrastrukturo in za finance ter 2TDK - dejavno sodeluje z EIB, ki ima kar nekaj vprašanj na to temo, kar se ji zdi normalno glede na pomen in velikost projekta. EIB po njenih besedah zahteva, da slovenska stran še enkrat natančno pregleda projekt, kar tudi počnejo. Konkretnejša v odgovoru na vprašanje, kaj konkretno zahteva EIB, ni bila.

Bratuškova se ne želi ukvarjati s teorijo zarot

Na vprašanje, kako razume ponovno odpiranje vprašanja poteka trase, je ministrica odgovorila, da ni človek, ki bi se ukvarjal s teorijo zarot. Ob tem je izpostavila, da so EIB jasno povedali, da je trasa določena, in to že več kot deset let, da se nikakor ne bo spreminjala in da slovenska stran nikakor ne bo pristala na to, da se projekt kakorkoli zamakne.

Pomisleki EIB po besedah Bratuškove niso povezani s sodelovanjem Madžarske. Odločitev o sodelovanju Madžarske sicer po njenih navedbah še ni sprejeta, kakor tudi ni bila sprejeta pod prejšnjo vlado, verjame pa, da bo sprejeta v kratkem, ko bo na vlado prinesla investicijski program.

O sodelovanju z drugimi zalednimi državami, na primer Slovaško, Češko in Poljsko, se po ministričinih besedah za zdaj ne pogovarjajo. Foto: Gregor Pavšič

Ne pogovarjajo se o sodelovanju z drugimi državami

O sodelovanju z drugimi zalednimi državami, na primer Slovaško, Češko in Poljsko, se po ministričinih besedah za zdaj ne pogovarjajo. Ob tem Bratuškova ponavlja prepričanje, da je tako pomemben projekt slovenska država sposobna zgraditi sama.

Tristranski sestanek Slovenije, Evropske komisije in EIB, ki ga je finančni minister Bertoncelj nedavno napovedal za ta mesec, bo po ministričinih navedbah v začetku prihodnjega leta. Točnega datuma po njenih besedah še ni, neuradno pa se omenja, da bi lahko bil 11. januarja v Bruslju.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je v povezavi z drugim tirom danes dejala, da še čaka na poročilo o tem, pod kakšnimi pogoji je EIB pripravljena še naprej podpirati ta projekt.

Komisija je po besedah Bulčeve svoje povedala - potrdila je projekt in zagotovila sredstva. Komisarka ob tem opozarja, da je rok za koriščenje teh sredstev zadnji dan v mesecu maju v naslednjem letu, ko je treba zapreti finančno konstrukcijo.

Ni znano, kdaj bo EIB odločil

Iz EIB na današnja vprašanja STA o drugem tiru za zdaj ni bilo odgovora. Pred tednom dni so pa iz tiskovne službe banke odgovorili le, da pogovori banke s Slovenijo o projektu Divača-Koper še potekajo in da trenutno ocenjujejo projekt s ciljem zagotovitve, da bo izpolnjeval standarde EIB.

Ob tem so v banki pojasnili, da morajo vsi projekti v okviru sklada Efsi izpolnjevati merila EIB, da jih morajo potrditi pristojna telesa banke in Efsija, kar se v tem primeru še ni zgodilo, ter da bodo lahko več komentirali, ko bo tega procesa konec.

Dolžina ocenjevalnega procesa pa je odvisna od številnih dejavnikov in kompleksnosti projekta, so iz EIB še odgovorili na vprašanje, kdaj naj bi bil ta proces končan.