Brata Kačevenda kolesarita za dobrodelni namen

Zoran in Bojan Kačevenda, brata iz Novega Sada, sta se s kolesom podala na dolgo pot čez Evropo v želji, da bi pomagala otrokom z gibalnimi težavami. Od Pariza do svojega doma sta prekolesarila skoraj tri tisoč kilometrov, z zbranimi donacijami pa bosta kupila naprave, ki otrokom olajšajo hojo. Ena naprava stane dobrih 300 tisoč evrov. V Srbiji bi jih potrebovali vsaj 20, nimajo pa niti ene. Upata, da ju bo opazilo čim več ljudi in prispevalo denar za njuno fundacijo ter tako pomagalo malim borcem.

Po dobrem mesecu, neštetih dogodivščinah in neverjetnih kilometrih med Parizom in Novim Sadom sta srčna brata Kačavenda prispela nazaj domov.

Denar zbirata za nakup robotskega sistema lokomat pro, ki ga v Srbiji še nimajo

"Od 2.800 kilometrov sva jih okoli 100 prehodila," je povedal Bojan Kačavenda, ustanovitelj dobrodelne fundacije Prvi korak.

Zoran in Bojan sta se rodila v Sloveniji, v devetdesetih pa sta se s starši preselila v Srbijo. Kolesarskega podviga sta se lotila, da bi državo in širšo regijo opozorila na nedopustnost dejstva, da so otroci z gibalnimi težavami in njihovi starši prepuščeni sami sebi.

"Denar zbirava za nakup robotskega sistema lokomat pro. To je robotizirani sistem za učenje, korekcijo in rehabilitacijo hoje pri otrocih, v Srbiji ga še nimajo," je še dodal.

Potrebovali bi vsaj 20 takih naprav

V Srbiji se vsako leto približno štiri tisoč otrok rodi predčasno, od tega bi jih robotsko rehabilitacijo potrebovalo vsaj 40 odstotkov. Potrebe po tovrstni napravi pa so tako velike, da je že zdaj v vrsti zanjo toliko otrok, da bi jih potrebovali vsaj 20.

V Sloveniji imamo dve takšni napravi v URI Soča in eno v zasebni kliniki. Cena ene naprave, ki jo bosta brata Kačavenda namenila javni bolnišnici in bo dostopna vsem, nanese 333 tisoč evrov. Kot je povedal Bojan Kačevenda, imata za zdaj zbranih približno 40 tisoč evrov.

Načrtujeta nov kolesarski podvig

Najpomembnejše je, da bo uporaba te naprave v otroški bolnišnici v Novem Sadu na voljo zastonj oziroma na napotnico, tako da ne bo treba plačati 30 tisoč evrov za deset dni vaje, kolikor je treba za to odšteti v tujini v zasebnih klinikah.

Fundacijo lahko podprete tudi vi, in sicer na strani Humanitarna fundacija Prvi korak na Facebooku. Brata Kačavenda za prihodnje leto napovedujeta nov kolesarski podvig. Kot sta dejala, bosta pedale poganjala od Portugalske pa vse do Novega Sada.