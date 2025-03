Boštjančič si želi čimprejšnje imenovanje guvernerja Banke Slovenije

Finančni minister Klemen Boštjančič si želi čimprejšnje imenovanje novega guvernerja Banke Slovenije. V času, v katerem je usklajeno delovanje fiskalne in monetarne politike zelo pomembno, bi morali po njegovem imeti predstavnika v ECB. "V sedanjih razmerah morata fiskalna in monetarna politika delovati enotno," je poudaril.

"Delovanje monetarne politike, nad katero bdi Evropska centralna banka (ECB), in fiskalnimi politikami, ki jih vodijo vlade, je zelo povezano," je povedal v današnji izjavi za javnost. Spomnil je na ukrepe, ki sta jih obe politiki usklajeno izvajali v času visoke inflacije v Evropi.

Danes se po njegovih besedah stvari v globalnem svetu odvijajo z veliko hitrostjo. "In ob pogovorih o obrambi se je pokazalo to, da moramo delovati enotno," je dejal. Kot je pojasnil, je namreč na ponedeljkovem sestanku s finančnimi ministri EU predsednica ECB Christine Lagarde izrazila zaskrbljenost nad delovanjem ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa.

"Dejstvo je, da je finančni sistem tesno povezan z delovanjem vseh ostalih podsistemov. Stvari, ki se dogajajo v svetu, ogrožajo evropski finančni sistem, lahko so celo napad nanj, tako da je to zelo povezano tudi z obrambo in varnostjo," je povedal.

"Meje med pristojnostmi so jasne"

Tako razume kontekst pogovora premierja Roberta Goloba za N1, v katerem je ta med drugim dejal, da je Slovenija ravno v času, ko zaradi spremenjenih varnostnih razmer Evropa hiti v dvigovanje izdatkov za obrambo, brez predstavnika v Svetu ECB pri odločitvah s področja denarne politike. "Zelo jasno je, da so pristojnosti ECB vodenje monetarne politike, in kaj so pristojnosti Evropske komisije oz. posameznih vlad, torej fiskalne politike," je dejal minister.

Imenovanje guvernerja Banke Slovenije ostaja odprto. Golob je bil v pogovoru za portal kritičen do predsednice republike Nataše Pirc Musar, ker v DZ ni poslala predloga kandidatke za guvernerko Banke Slovenije Saše Jazbec, ki ima podporo koalicije. Pred današnjim srečanjem sta Golob in Pirc Musar izmenjala ostre besede, po srečanju pa ni jasno, ali sta govorila o odprtih postopkih glede imenovanj kandidatov za vodenje nekaterih državnih institucij.

"Verjamem, da je skrajni čas, da se zadeva glede guvernerja razplete," je bil jasen Boštjančič. "Nobena skrivnost ni, da podpiram mojo kolegico, državno sekretarko Sašo Jazbec. Izmed kandidatov je najbolj kompetentna in najbolj strokovna. Tako mi je žal, da se je znašla v tej politični ali celo politikantski bitki, ker je predvsem strokovnjak," je sklenil minister.