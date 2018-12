Boštjan Vasle pred prvo oviro na poti do guvernerskega položaja

Nekatere stranke so še skrivnostne glede podpore Vasletu, a za zdaj kaže, da lahko v državnem zboru prejme ustrezno podporo. Na sicer tajnem glasovanju je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Računa lahko na podporo SMC, DeSUS, SD in SAB, verjetno pa tudi na podporo SDS in NSi. V Levici so medtem napovedali, da ga ne bodo podprli.

Vasle za odprtost in sodelovanje

Vasle se je na javni predstavitvi zavzel za delovanje banke kot odprte institucije. "Vedno sem podpiral odprtost in sodelovanje, moja kandidatura temelji tudi na tej zavezi," je povedal.

Banka Slovenije je brez guvernerja od konca aprila, ko je na drugo delovno mesto odšel Boštjan Jazbec. V vmesnem času jo vodi Primož Dolenc, ki mu v prvem izbornem krogu za mesto guvernerja ni uspelo dobiti potrebnih 46 glasov podpore poslancev. Če bo Vasle v DZ dobil podporo, bo postal peti guverner slovenske centralne banke.

46 glasov potrebuje tudi Karmen Dietner

Mandatno-volilna komisija DZ bo imela na mizi tudi predlog vlade, da se v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga imenuje trenutno predsednico uprave Pokojninske družbe A Dietnerjevo. Predlog mora potrditi DZ z najmanj 46 glasovi, z imenovanjem Dietnerjeve pa bi zapolnili mesto, ki je bilo izpraznjeno po odhodu sedanjega ministra za finance Andreja Bertonclja iz nadzornega sveta SDH.