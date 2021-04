Bomo v prihodnosti proti koronavirusu cepili tudi domače živali? #video

Znano je, da se virusi lahko prenašajo med ljudmi in živalmi in nasprotno. Tudi koronavirus. Tako se lahko virus prenese tudi na domače živali in takšne primere smo zabeležili tudi v Sloveniji. Na koga vse in kako se lahko prenaša? Bomo v prihodnosti cepili tudi domače živali?

Povsem mogoče je, da ste okužbo prenesli na svojega ljubljenčka, medtem ko ste bili pozitivni na koronavirus. Pri nas smo zaznali sicer le tri takšne primere, a je treba poudariti, da je bilo zanimanje za testiranje domačih živali precej majhno.

Klinična slika pri živalih je zelo blaga, pravi dr. veterinarske medicine Uroš Krapež. Foto: Printscreen PlanetTV Minilo je leto dni od prvega potrjenega primera okužbe s koronavirusom pri živalih. Potrdili so ga v ameriškem živalskem vrtu pri tigrici Nadi. Leto dni pozneje lahko govorimo o tem, da se covid-19 že vsaj delno obravnava tudi kot bolezen živali, je pojasnil doktor veterinarske medicine. V Sloveniji smo do zdaj odkrili le tri primere, po enega pri psu, mački in dihurju.

"Okužbe so izvirale iz gospodinjstev, v katerih so bili ljudje okuženi z novim koronavirusom. Moram dodati, da je bila količina ugotovljenega virusa zelo nizka," je povedal dr. veterinarske medicine Uroš Krapež.

Klinična slika pri živalih je blaga

Potrebe po množičnem cepljenju živali, ki jih testirajo s PCR-metodo, še ni. Foto: Printscreen PlanetTV Živali testirajo s PCR-metodo, tako kot ljudi, in s preverjanjem protiteles. Načeloma je klinična slika pri živalih blaga. "Živali so navidezno zdrave, asimptomatske, lahko imajo blage klinične znake. Prevladujejo znaki respiratornega obolenja, se pravi kašljanje, kihanje, izcedek iz nosu, pri nekaterih so ugotavljali tudi prebavne motnje," je dodal Krapež.

Pri koronavirusu imamo vsaj to srečo, da živali, ki jih redimo za prehrano, torej prašiči, govedo in perutnina, niso dovzetni za okužbo. Je pa potrebnih še veliko raziskav na temo prenašanja koronavirusa med ljudmi in živalmi. Obstaja namreč možnost, da bi virus začel krožiti v določeni živalski populaciji. "Da bi postal virus tam stalno prisoten, endemičen in bi potem ta živalska vrsta lahko pomenila morebiten vir okužb za ljudi."

Potrebe po množičnem cepljenju živali še ni

Zadnje smo v preteklem letu že videli pri kunah, ki so postale vir okužb za ljudi. Za zdaj sicer še ni potrebe po množičnem cepljenju živali, saj je tveganje za prenos okužbe z živali na človeka izjemno nizko. So pa pred slabim mesecem v ruskem centru za zdravje živali razvili cepivo Carnivac-cov. Živali naj bi bile proti okužbi imune šest mesecev po cepljenju. Več v zgornjem videoposnetku.