Bo zadnje razkritje zamajalo Johnsonovo veliko prednost? #video

Predvolilna vročica v Veliki Britaniji, kjer bodo 12. decembra predčasne volitve, je na vrhuncu. Vodja laburistov Jeremy Corbyn (na posnetku zgoraj) je v petek razkril zaupno poročilo britanske vlade o Johnsonovem izstopnem dogovoru. Kot trdi Corbyn, poročilo dokazuje, da bodo med Veliko Britanijo in Severno Irsko po brexitu mejne nadzorne točke in da bo dogovor deloval podobno kot uvedba carin, kar je Johnson v preteklosti večkrat zanikal.

Corbyn trdi, da je Johnsonov dogovor o brexitu, ki ga morajo poslanci še potrditi, škodljiv in da bo katastrofalno vplival na podjetja in službe.

Johnson je danes Corbynove navedbe označil za popoln nesmisel.

Brexit preložili že tretjič

Če bo šlo vse po načrtih, bo Velika Britanija iz EU izstopila do 31. januarja. EU je datum brexita sicer preložila že trikrat. Sprva je bil brexit previden 29. marca, nato so ga preložili do 31. oktobra, nazadnje pa so se dogovorili o prožnem podaljšanju brexita do 31. januarja 2020, kar pomeni, da lahko Velika Britanija izstopi tudi prej. To je le malo verjetno, lahko se celo zgodi, da bo rok za brexit znova podaljšan, tako za EU kot Veliko Britanijo bi bil namreč bolj ugoden urejen izstop na podlagi dogovora.

Obeta se jim udobna večina

Konservativcem sicer slab teden pred volitvami kaže zelo dobro. Po zadnji raziskavi javnomnenjskega inštituta YouGov bi v 650-članskem parlamentu zasedli 359 sedežev, laburisti pa le 211. Če se bodo napovedi uresničile, bodo imeli konservativci 42 sedežev več kot na prejšnjih volitvah (laburisti 51 manj) in udobno večino. Tako bodo lahko potrdili Johnsonov dogovor o izstopu Velike Britanije iz EU.

Razlika med podporo, ki jo imata stranki med volivci, sicer ni tako zelo velika, kot bi to lahko sklepali iz porazdelitve sedežev v parlamentu. Konservativce podpira 43 odstotkov volivcev, laburiste pa 32 odstotkov.

Kot vse kaže, bo tudi po volitvah britanski predsednik vlade Boris Johnson. Foto: Reuters

Zmagovalec pobere vse

V Veliki Britaniji je namreč v veljavi tako imenovani enokrožni večinski sistem, po katerem sedež v parlamentu dobi tisti kandidat, ki dobi največ glasov v posameznem volilnem okrožju – teh je 650, toliko kot sedežev v parlamentu.

Tudi če kandidat konservativcev v nekem okrožju na primer prejme (le) 30 odstotkov glasov, a je to največ med vsemi kandidati, bo izvoljen. Zmagoviti kandidat v enokrožnem večinskem volilnem sistemu mora za izvolitev v svojem okrožju namreč zbrati (vsaj) en glas več kot preostali kandidati.

Mimogrede, v Sloveniji je v veljavi proporcionalni sistem razdelitve poslanskih sedežev. Tako lahko v državni zbor pridejo tudi kandidati, ki v svojem okraju niso bili med prvimi. Za tovrstne sisteme je značilno, da nobena stranka ne dobi absolutne večine, vlado tako sestavi koalicija strank. Več o slovenskem sistemu v članku Volilna matematika: od glasov do sedežev v državnem zboru.

Theresa May odstopila, ker niso potrdili njenega sporazuma

Predčasne volitve v Veliki Britaniji prihajajo po junijski potezi Therese May, ko je odstopila s položaja britanske premierke in vodje konservativne stranke. Odstopila je zato, ker njen predlog o sporazumu med Veliko Britanijo in EU glede brexita ni dobil podpore v vladi. Vajeti je nato v roke vzel Boris Johnson.