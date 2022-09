Vlada parlamentu po postopku za vojno, naravne nesreče ali za preprečitev težko popravljivih posledic za državo predlaga ponovno uvedbo obveznega izdajanja papirnatih računov in glob za državljane, ki računov ne shranijo, ko gredo iz trgovin ali od drugod. Vlada trdi, da bo s tem preprečila težke posledice za delovanje države, ker naj bi se od februarja, ko hranjenje računov ni več obvezno, povečala siva ekonomije. V medijih so objavili, da se je v tem času zmanjšalo število izdanih računov, težava pa je, da je bilo krepko znižanje tudi januarja, ko je veljala še stara ureditev.

Vlada je parlamentu predlagala ponovno obvezno izdajanje in hrambo papirnatih računov, ki jo je s februarjem letos ukinila vlada Janeza Janše. Nova vlada meni, da se je s tem zmanjšala transparentnost poslovanja davčnih zavezancev, povečalo pa se je tveganje za dvig obsega sive ekonomije in neplačevanja davkov od dejansko ustvarjenega prometa. Z namenom preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države vlada po nujnem postopku predlaga povrnitev stare ureditve.

V medijih so po informacijah z vlade glede na število izdanih računov primerjali najprej le obdobje februar–avgust 2019 z obdobjem februar–avgust 2022 in ugotovili upad števila izdanih papirnatih računov. Primerjali so leto pred epidemijo ter leto po njej, saj da je omenjeno obdobje bolj relevantno. Najprej pa je bil izpuščen iz primerjave januar, ko je letos veljala še stara ureditev in je bilo izdanih veliko manj računov kot leta 2019.

Spletni portal 24ur.com je denimo poročal, da Furs za obdobji januar−avgust 2019 in januar−avgust 2022 ugotavlja precejšen upad števila izdanih računov. Na pisanje medijev se je ostro odzval nekdanji direktor Fursa Ivan Simič in opozoril na, po njegovem mnenju, zavajajočo interpretacijo podatkov, s katero vlada poskuša doseči nujni postopek odločanja za vrnitev stare ureditve. V vladnem predlogu spremembe zakona so predstavljene tudi ureditve drugih držav, v katerih pa so globe za ljudi, ki ne hranijo računov, bolj redka oblika preprečevanja sive ekonomije.

V primeru sprejetja zakona bo kupec izročeni račun dolžan prevzeti in ga obdržati do izhoda iz poslovnega prostora prodajalca ter ga na zahtevo pooblaščene osebe nadzornega organa tudi predložiti. Če kupec računa ne prevzame oziroma ga ne predloži pooblaščeni osebi, stori prekršek, zaradi česar ga lahko doleti globa v višini 40 evrov. Davčni prekršek pa je tudi, če prodajalec kupcu računa ne izroči.

Simič: K pisanju me je spodbudil zavajajoč članek

Na pisanje medijev, ki so predstavili podatke finančne uprave, se je odzval nekdanji direktor Fursa Ivan Simič. Kot je na Twitterju pojasnil Simič, ga je k pisanju bloga Vedno več izdanih računov spodbudil zavajajoč članek z naslovom "Po ukinitvi računov 'zacvetela' siva ekonomija", ki so ga v torek objavili na spletni strani 24ur.com. V njem so med drugim primerjali podatke o številu izdanih računov v frizerski, kozmetični in pedikerski dejavnosti od januarja do avgusta leta 2019 ter v enakem obdobju leta 2022 in ugotovili, da je bilo letos izdanih precej manj računov.

Simiča je zmotila interpretacija podatkov. "Govora je o tem, da je leta 2022 izdanih manj računov kot leta 2019. A podatki kažejo, da je v letu 2022 iz meseca v mesec izdanih več računov, čeprav je zakon o ukinitvi računa v papirnati obliki v veljavo vstopil februarja letos. Poleg tega večina račune še vedno tiska," je pojasnil Simič in dodal, da bo še nekaj let trajalo, da pridemo na nivo iz leta 2019: "Leto 2020 in leto 2021 je zaznamovala epidemija covid-19 in tudi gospodarstvu prinesla kar nekaj težav, veliko podjetij in gostinskih obratov je zaprlo svoja vrata. Pokoronskega obdobja, torej leta 2022, ni mogoče primerjati z obdobjem razcveta, to je leta 2019."

V blogu je Simič zato pregledal in navedel podatke Fursa o številu izdanih računov prek davčnih blagajn od februarja do avgusta 2022, iz katerih je razvidno, da se je število izdanih računov povečalo iz začetnih 62 milijonov v februarju na 83,8 milijona v mesecu avgustu. Ob tem se sprašuje, kako je lahko v letošnjem letu zacvetela siva ekonomija, če je bilo od spremembe zakona v februarju 2022 izdanih vedno več računov.

Ali bodo obvezno hranjenje računov in globe za ljudi, ki jih ne bodo, ponovno uvedli, po nujnem postopku, kolegij predsednice državnega zbora še ni odločal.