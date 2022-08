Bo konec tedna prinesel težko pričakovane padavine?

Danes in v petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in neviht. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Šibka burja na Primorskem bo popoldne večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.