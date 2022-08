Vreme: tudi danes bo …

Danes bo več jasnine na zahodu, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, poroča agencija za okolje. Pojavljale se bodo manjše kratkotrajne plohe. Pihal bo severnik, ki bo v severnih krajih občasno nekoliko okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo večinoma suho, več sonca bo na zahodu, jutri v vzhodnih in osrednjih krajih občasno rahel dež. Pihal bo severnik. pic.twitter.com/OFj2Nv6TTl — ARSO vreme (@meteoSI) August 21, 2022

Jutri bo na Primorskem občasno nekaj sonca. Drugod bo pretežno oblačno, zjutraj bo na severovzhodu občasno rahlo deževalo. Čez dan se bo občasen rahel dež razširil do osrednje Slovenije. Še bo pihal severnik, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 19 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti

V noči na torek se bo dež od vzhoda prehodno nekoliko okrepil, le na Primorskem bo večinoma suho. V torek bo na Primorskem večinoma suho, drugod bo predvsem dopoldne občasno še rahlo deževalo. Popoldne se bo oblačnost trgala.

V sredo bo delno jasno, popoldne bodo v notranjosti posamezne kratkotrajne plohe. Nekoliko topleje bo. Oba dneva bo na Primorskem pihala šibka burja.