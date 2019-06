Bo Čeferin ustavni sodnik? Odločali bodo Šarčevi in Janševi poslanci.

Politična preigravanja pri imenovanju novega ustavnega sodnika. Jeziček na tehtnici bosta Lista Marjana Šarca (LMŠ) in Slovenska demokratska stranka (SDS). Katere zadržke imajo nekateri poslanci vladne koalicije do kandidature odvetnika Roka Čeferina?

Prihodnji teden bo predvidoma znano, koga bo predsednik republike Borut Pahor državnemu zboru predlagal za novega ustavnega sodnika, ki bo konec septembra zamenjal dosedanjo ustavno sodnico Etelko Korpič Horvat.

Med tremi prijavljenimi kandidati ima daleč največ možnosti odvetnik Rok Čeferin, ki ga podpirajo štiri stranke koalicije (SD, DeSUS, SMC in SAB) in po novem tudi Levica. Vsi skupaj imajo 39 glasov. Za imenovanje torej Čeferin potrebuje še sedem glasov. Ker NSi podpira drugega kandidata, nekdanjega vodjo vladne službe za zakonodajo Janeza Pogorelca, mora tako Čeferin dobiti glasove ali LMŠ ali SDS.

Pomisleki pred prevelikim vplivom

Teh za zdaj še nima. V LMŠ odločitve o tem, ali bodo podprli Roka Čeferina, še niso sprejeli. Predsednik njene poslanske skupine Brane Golubovič je pojasnil le, da bo poslanska skupina o tem glasovala prihodnji teden. Po naših informacijah pa imajo nekateri poslanci LMŠ in nekaterih drugih strank do Čeferina določene zadržke.

Foto: Tina Deu Ti se sicer v ničemer ne nanašajo na preteklo karierno delo Roka Čeferina, uglednega strokovnjaka za civilno in medijsko pravo. Povezani so izključno z dejstvom, da novi kandidat za ustavnega sodnika prihaja iz Odvetniške pisarne Čeferin, kjer je solastnik in direktor. Njegovo imenovanje bi lahko okrepilo vpliv omenjene pisarne na ustavnem sodišču in v državi, je slišati v parlamentarnih hodnikih.

Sogovorniki kot enega od argumentov pri tem omenjajo ustavno sodnico Špelco Mežnar, ki je bila do leta 2015 zaposlena v Odvetniški pisarni Čeferin (leto dni pred imenovanjem je sicer delala v Odvetniški pisarni Vrtačnik). Prav tako opozarjajo, da bi se moral Rok Čeferin izločati iz vseh zadev, ki bi jih na ustavno sodišče vložile stranke omenjene odvetniške pisarne.

Pogorelec ni v igri, v SDS bodo čakali do zadnjega trenutka

Kljub temu, zatrjujejo viri, ni možnosti, da bi v LMŠ podporo v primeru, če se ne bi odločili glasovati za Čeferina, namenili komu od drugih dveh kandidatov: Pogorelcu ali nekdanjemu novinarju Dnevnika Marjanu Lekšetu. To naj bi nakazovalo že dejstvo, da so na pogovor v poslansko skupino povabili le Čeferina.

Podobno je tudi s SDS, saj je bil Pogorelec kot dolgoletni član NSi v zadnjih letih zelo kritičen do predsednika Janeza Janše. "Nahrbtnik Janeza Janše je pretežak za desnico. Desnica se ne bi smela razvijati v smeri nadaljevanja postkomunizma, udbarjenja in murglovanja," je leta 2017 govoril Pogorelec, ki so ga pogosto napadali tudi mediji iz kroga SDS.

Ali in kakšni so morebitni zadržki SDS do Roka Čeferina, uradno ni znano. Že pred časom so iz stranke sporočili, da bodo svojo odločitev sporočili tik pred glasovanjem – enako kot pred nedavnim odločanjem o guvernerju Banke Slovenije. To bi pa v primeru, če bi se v LMŠ res vzdržali podpore, na široko odprlo vrata politični trgovini, saj bi dalo Janševi stranki vlogo jezička na tehtnici.

Ustavnemu sodišču trenutno predseduje Rajko Knez, njegovi člani v aktualni sestavi pa so ob Korpič-Horvatovi in Mežnarjevi še Dunja Jadek Pensa, Marko Šorli, Marijan Pavčnik, Matej Accetto, Klemen Jaklič in Katja Šugman Stubbs.