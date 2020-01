Bo Leban postal Šarčev svetovalec? Pogovori še potekajo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji minister za okolje in prostor Jure Leben bi lahko postal svetovalec premierja Marjana Šarca za podnebne spremembe. Pogovori o tem namreč že potekajo, so povedali v kabinetu predsednika vlade.

Jureta Lebna je s funkcije okoljskega ministra v Šarčevi vladi odnesla afera maketa za drugi tir železniške proge Divača-Koper, ki jo je vlada Mira Cerarja marca 2018 postavila v Kopru. Kot tedanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo je bil namreč vodja tega projekta, poroča STA.

S funkcije odstopil

Odstopil je februarja lani, potem ko se je znašel pod plazom očitkov glede naročila makete. Leto dni po postavitvi makete so se namreč v medijih pojavila dopisovanja tedaj odgovornih za projekt, ki nakazujejo, da je bil posel z maketo dogovorjen vnaprej.

Leben je vse očitke zanikal, a sta se nato s premierjem Marjanom Šarcem dogovorila, da bi v takšnih razmerah težko opravljal delo ministra. Predsednik vlade je bil sicer z Lebnovim delom na ministrstvu za okolje zadovoljen.

"Upam si trditi, da 15 let nismo imeli tako dobrega ministra na resorju okolja in prostora. Je prvi, ki je po dolgem času začel premikati stvari, šel na teren in mi redno poročal," je marca lani komentiral njegovo delo. Leben je bil minister iz kvote SMC, kmalu, ko je zapustili ministrski stolček, pa je iz te stranke izstopil.

Septembra lani je nato prevzel vodenje projekta Bežigrajski športni park, ki ga na propadajočem Plečnikovem stadionu že nekaj leta namerava zgraditi poslovnež Joc Pečečnik, še piše STA.