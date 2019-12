Marjan Šarec: To je moja največja želja

Premier Marjan Šarec je v novoletni poslanici rojakom in rojakinjam med drugim zaželel veliko uspehov, zdravja, ljubezni in upanja. "Moja največja želja pa je, da se zaradi politike ne bi prepirali v družinah in na delovnih mestih. Zagotovo ima vsak svojega favorita, a zaradi tega ni vredno zavreči razumevanja in človeške bližine," je poudaril. Kot je dodal, upa, da njegove želje niso nemogoče.

Premier je v poslanici izpostavil, da je čas večno neusmiljen sopotnik. "Za naš čas, v katerem živimo, pa se zdi, da še bolj kruto hiti in se ne ozira na naše želje. Vendar tudi v brezglavem hitenju mora priti trenutek, ko za hip postojimo, se zamislimo in zavemo, da nikoli ne smemo pozabiti na sočloveka. Ne samo zdaj. Vsak dan. Ko bomo izgubili med sabo ta čut, bomo izgubili smisel za življenje," je po pisanju STA poudaril premier.

"Bili so uspehi, ki pa so terjali mnogo naporov"

Presodil je, da je bilo leto, ki se poslavlja, naporno in polno preizkušenj. Bili so tudi uspehi, ki pa so terjali mnogo naporov. A je ob tem ugotavljal, da je mogoče do rezultatov priti le z delom in skupnim pogledom naprej. "Kjer vsak vleče na svoj konec, uspeha ni. Kjer smo znali združiti moči, nam je uspevalo, kjer smo šli vsaksebi, smo se soočili z razočaranjem," je dejal in izpostavil, da pri tem misli na vse, saj smo vsi del skupnosti. "Slovenija smo vsi in vsak je pomemben na svojem področju," je navedel.

Vsem je zaželel, da bi novo leto dočakali, kot si želijo, z najdražjimi in brez nepredvidenih dogodkov. To je še posebej zaželel tistim, ki bodo ta večer na delovnih mestih skrbeli za druge.

"Naj praznični dnevi ne bodo čas obupa in žalosti"

Spomnil se je tudi na tiste, ki so zaradi izgube ljubljene osebe osamljeni, na bolne in tiste, ki se spopadajo s stiskami, za katere ne bomo nikoli izvedeli. "Naj praznični dnevi ne bodo čas obupa in žalosti, temveč upanja. Niste sami s svojimi mislimi, vedno je nekje nekdo, ki v skritem kotičku srca misli na vas," jim je sporočil.