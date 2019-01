Bo kmalu konec sramotnih prizorov na slovenski obali?

Postopek odstranitve opuščenih plovil iz Jernejevega kanala se bo predvidoma začel prihodnji torek, so potrdili na direkciji za vode. Lastniki so sicer v predvidenem roku do konca decembra odstranili le peščico zapuščenih oziroma potopljenih plovil, ki že leta kazijo podobo kanala tik ob glavnem vhodu v Sečoveljske soline.

Odstranitev potopljenih plovil je konec oktobra napovedal okoljski minister Jure Leben, direkcija za vode pa je nato 9. novembra objavila javni poziv lastnikom opuščenih plovil, da ta do 31. decembra odstranijo iz vodnega in priobalnega zemljišča Jernejevega kanala.

Odstranili le dve plovili

Lastniki so sicer po podatkih ministrstva za okolje in prostor v roku odstranili le dve od skupno 16 opuščenih plovil. Skladno z odločbo inšpektorata za okolje in prostor z 12. oktobra bo po 31. decembru in po pridobitvi izvoznega dovoljenja plovila iz kanala odstranila Direkcija RS za vode.

Do konca januarja odstranitev zapuščenih plovil

Minister Leben je ob oktobrskem obisku Jernejevega kanala napovedal tudi korake za sanacijo stanja, ki bodo sledili v prihodnjih mesecih. Do konca januarja bo tako na stroške ministrstva sledila odstranitev zapuščenih plovil, pri čemer bodo znanim lastnikom odstranitev tudi zaračunali.

V drugi fazi naj bi nadaljevali inšpekcijske postopke glede mirujočih plovil, torej tistih, ki niso v uporabi, v tretji fazi pa glede vseh plovil, ki vplujejo in izplujejo iz kanala.