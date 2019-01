Na nizozemsko obalo naplavilo žare

Na žarah, naplavljenih na nizozemsko obalo, so bila zapisana imena in rojstni datumi pokojnih, prav tako oznaka nemškega krematorija.

Sprehajalci na nizozemski obali so pred dnevi naleteli na nenavadne naplavine - tri žare. Gre za človeške posmrtne ostanke iz nemškega krematorija, ki bi jih moralo nizozemsko ladjarsko podjetje raztrositi na morju, a je premočena škatla z žarami enemu izmed njegovih zaposlenih nehote zdrsnila iz rok in pred načrtovanim obredom padla v morje.

Prvo žaro je 29. decembra na obali mesta Nordwjik našel 14-letnik, nato pa so v bližini odkrili še dve. Nizozemsko podjetje Trip Scheepvaart, ki navaja, da že od leta 1962 izvaja pokope na morju, je nato v sredo priznalo odgovornost za izgubljene posmrtne ostanke.

"Incident je za nas zelo neprijeten," je povedala predstavnica podjetja Silvia Roos, ki je tudi razkrila, kaj se je zgodilo.

Žare, ki so jih nizozemskemu podjetju poslali iz nemškega krematorija v mestu Greifswald, bi morali sicer odstraniti iz škatle in jih odpreti, pepel pa nato raztresti v morje.

Podjetje še razmišlja, kako bi se opravičili svojcem

Tovrsten pokop je na Nizozemskem zakonit, medtem ko ima Nemčija za to področje strožjo zakonodajo. Dovoljen je le pokop v biorazgradljivih žarah, je povedal predstavnik nemškega ladjarskega podjetja Tessnov Andreas Neumann. Gre za žare, narejene na primer iz mešanice soli in gline, ki se v morju v nekaj dneh raztopijo.

Na žarah, naplavljenih na nizozemsko obalo, so bila zapisana imena in rojstni datumi pokojnih, prav tako oznaka nemškega krematorija. Posmrtne ostanke dveh so medtem na morju ustrezno pokopali, tretjega bodo pokopali kmalu, so v sredo še povedali pri nizozemskem ladjarju, kjer sedaj razmišljajo, kako bi se bilo svojcem pokojnih najbolje opravičiti.

Nemško tožilstvo pa medtem preučuje, ali je šlo pri nesrečnem pripetljaju morda za kaznivo dejanje skrunitve posmrtnih ostankov, a za zdaj ne razmišlja o uradni preiskavi.