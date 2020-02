Bo Janša razkril, kako poteka sestavljanje nove vlade?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Murski Soboti bo danes potekala slavnostna akademija SDS ob 31. obletnici ustanovitve stranke, ob robu srečanja pa bodo zasedali tudi organi SDS. Pričakovati je, da bodo pretresali aktualne politične razmere in morda tudi nakazali, kako se razvijajo pogajanja s SMC, NSi in DeSUS za oblikovanje nove vlade.

Na slavnostni akademiji bodo po poročanju STA podelili najvišja priznanja SDS za leto 2019, zbrane pa bo nagovoril predsednik stranke Janez Janša. Pričakovati je analizo političnih razmer po padcu vlade Marjana Šarca, ko poskuša Janša oblikovati novo vlado.

Janša verjame v možnost oblikovanja večinske koalicije

V četrtek je Janša stopil pred medije in ocenil, da je, kar zadeva vsebino, možno oblikovati večinsko koalicijo. Seštevek prioritet potencialnih partneric namreč kaže, da težave vidijo zelo podobno. Na prvi pogled pa je Janša ocenil, da za vse, kar bi si kdo želel, denarja ni.

Do zdaj so konkretne vsebinske zahteve za vstop v Janševo vlado javno razkrili le v DeSUS. Na fotografiji predsednica stranke Aleksandra Pivec. Foto: STA

Potencialne partnerice so sicer glede pogajanj dokaj skrivnostne. Konkretne vsebinske zahteve za vstop v vlado, ki so težke okoli dve milijardi evrov, je v petek javno razgrnila le DeSUS. Velik zalogaj za potencialne partnerice bo po pričakovanjih verjetno tudi kadrovski razrez. Sicer pa se sredinske stranke ukvarjajo tudi z dogajanjem v lastnih vrstah, predvsem tipajo utrip na terenu. Mnenja o vstopu v Janševo vlado so namreč deljena.

Pahor še brez odločitve, ali bo predlagal mandatarja

Drugi krog posvetovanj vodij poslanskih skupin glede možnosti oblikovanja nove vlade bo pri predsedniku republike Borutu Pahorju potekal predvidoma 24. oziroma 25. februarja. Odločitev, ali bo državnemu zboru predlagal kandidata za predsednika vlade, mora v skladu z ustavo sporočili najpozneje do vključno 28. februarja.