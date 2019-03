Bo država ob evropska sredstva za sanacijo domov najrevnejših družin? #video

Infrastrukturno ministrstvo pod vodstvom ministrice Alenke Bratušek in Eko sklad si že leta podajata žogico in odgovornost, kdo in kako naj izpelje projekt, zdaj pa grozi, da bo denar splaval po vodi, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Bratuškova: Čakamo, da bo sprejet finančni načrt Eko sklada

500 najrevnejših družin bi v tem primeru še naprej živelo v propadajočih domovih, namesto da bi jim država s pomočjo evropskih sredstev zamenjala vsaj dotrajana vrata, prepišna okna in preluknjane strehe.

Pet milijonov, s katerimi bi takšno sliko lahko popravili, že pet let leži v predalu na infrastrukturnem ministrstvu. Bo odpravljanju energetske revščine zdaj končno stopila naproti nova ministrica? "Ne, da se bomo lotili, smo se že in čakamo, da bo sprejet finančni načrt Eko sklada, kar pa ni v naši pristojnosti oziroma domeni," je razložila Bratuškova.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek obljublja, da bo projekt zaključen do leta 2022. Foto: Planet TV

Eko sklad: Ministrstvo mora najprej pripraviti vso potrebno dokumentacijo

Za izvajanje projekta je zadolžen Eko sklad, ki bi po besedah ministrice moral pripraviti investicijski program, vendar tega ni storil. Eko sklad medtem po poročanju Planeta žogico vrača nazaj infrastrukturnemu ministrstvu. Za zagon projekta mora ministrstvo po njihovih besedah naprej pripraviti vso potrebno dokumentacijo, nato pa Eko sklad prevzame le izvajanje projekta.

Ministrstvo medtem vztraja, da mora Eko sklad najprej vsebinsko zasnovati projekt. V preteklosti se je sicer na ministrstvu že zataknilo pri vprašanju, kako izbrati tistih 500 srečnežev, ki bi jim prenovili domove. Prav tako je imelo ministrstvo težave z izbiranjem izvajalcev, ki bi sanirali propadajoče objekte.

Rešitev so nato našli v tako imenovanem pomotorju, a če bi izbrali zunanjega izvajalca, bi družine, ki bi za obnovo prejele vsaka približno deset tisoč evrov, morale za to pomoč plačati tudi dohodnino. Vse to je trajalo pet let.

Ministrica obljublja, da bo projekt končan do leta 2022

"Že pred veliko časa bi morali ta denar porabiti, ker bi pomagali ljudem, ki nimajo prav veliko, in seveda tudi okolju, ker bi s tem zmanjšali onesnaževanje. Mi delamo vse, ni pa čisto vse v naših rokah," je dejala Bratuškova. Ministrica sicer zagotavlja, da bo projekt končan do leta 2022. Takrat bomo namreč denar za obnovo, ki prihaja iz evropske blagajne, izgubili, so še poročali na Planetu.