Bo Bratuškova ustanovila novo državno letalsko družbo?

Ni skrivnost, da si ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek prizadeva za ustanovitev novega nacionalnega letalskega prevoznika. O tem je spregovorila na nedavnem zaslišanju pred odborom za infrastrukturo. Da postopki že tečejo, v pripravi so temeljite analize, ki zadevajo ekonomske in druge učinke, ki jih prinaša ustanovitev letalskega prevoznika, so nam potrdili tudi na ministrstvu.

Novoimenovana ministrica Alenka Bratušek je že na zaslišanju pred odborom za infrastrukturo dejala, da so že ustanovili medresorsko delovno skupino, prek katere želijo dobiti odgovor, ali bi bila ustanovitev nove letalske družbe upravičena. Sama verjame, da bo dogovor sklenjen v prvi polovici letošnjega leta in da takšno stanje, kot ga imamo danes, ni dobro.

Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da nobena odločitev glede novega nacionalnega letalskega prevoznika še ni sprejeta. "V pripravi so temeljite analize, ki zadevajo ekonomske in druge učinke. Ko bodo analize dokončane, bo to osnova za sprejemanje nadaljnjih odločitev," so še zapisali.

Spomnimo

Da je ustanovitev nacionalnega prevoznika po propadu Adria Airways ekonomsko neupravičena, je sicer znano že dlje časa. Pred dobrima dvema letoma je gospodarsko ministrstvo pri tedanji Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) naročilo študijo, ki je pokazala, da bi taka družba ustvarila vsaj deset milijonov evrov izgube letno.

Dnevnik na podlagi izsledkov, ki so jih pred časom povzeli na DUTB, poroča, da bi se dolgoročno izguba ustalila nekje okoli osmih milijonov evrov, pod predpostavko relativno dobre zasedenosti letal.

Na ministrstvu, ki ga po reorganizaciji vlade vodi Bratuškova, so se še enkrat lotili analize ekonomskih in drugih učinkov ustanovitve novega državnega letalskega prevoznika. Ob tem je zanimiv podatek, da je bila propadla Adria Airways na seznam za odprodajo državnega premoženja uvrščena prav v času, ko je vlado vodila Bratuškova, zdaj pa si prav ona prizadeva za ustanovitev nove letalske družbe. Adria je bila sicer prodana v naslednji vladi Mira Cerarja.