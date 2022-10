Zdaj je uradno: ta projekt bo koordinirala Alenka Bratušek

Neuradne informacije, ki so že nekaj časa krožile v javnosti, so se izkazale za resnične. Vlada je namreč danes za koordinacijo projekta Potniški center Ljubljana, ki predvideva temeljito infrastrukturno prenovo območja osrednje ljubljanske železniške postaje z novo železniško in avtobusno postajo, imenovala državno sekretarko na infrastrukturnem ministrstvu Alenko Bratušek.

Bratuškova bo morala v tej vlogi vsako leto do 30. junija in 31. decembra vladi predložiti informacijo o stanju tega velikega železniškega projekta, enega največjih infrastrukturnih projektov, načrtovanega za prihodnja leta, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Potniški center Ljubljana bo po načrtih obsegal novo avtobusno postajo s parkirno hišo, komercialni del, poslovno stavbo, hotel ter nadgradnjo železniške postaje s pripadajočo tirno infrastrukturo in peroni.

Investitor v zasebni del projekta s komercialnimi, poslovnimi in stanovanjskimi površinami je družba Mendota Invest, ki je v lasti največje madžarske bančne skupine OTP. Po zadnjih razpoložljivih predvidevanjih naj bi bila naložba vredna 250 milijonov evrov, a je vmes prišlo do precejšnjih podražitev surovin in materialov, tako da zadnja ocena ni znana. Ta del projekta pa bo lahko stekel ločeno od javnega dela projekta.

Pri tem bodo Slovenske železnice ob Vilharjevi cesti gradile novo avtobusno postajo z garažno hišo in novim poslovnim sedežem državnih železnic, država pa bo obnovila tirno infrastrukturo in financirala tudi ureditev objektov nove železniške postaje. Ta del projekta je skupaj ocenjen na okoli 400 milijonov evrov.

Ob tem naj bi do 60 milijonov evrov v sklopu širšega projekta za komunalno in cestno infrastrukturo na Trgu OF, Masarykovi, Šmartinski, Vilharjevi in Dunajski cesti okoli potniškega centra namenila še Mestna občina Ljubljana. Zaradi tega velikega projekta, ki bo temeljito spremenil eno od infrastrukturnih črnih pik v samem središču prestolnice, bo namreč treba občutno prilagoditi tudi prometno ureditev, in na občini ravno zaključujejo načrtovanje teh novih ureditev.

Ko gre za železniški del, predstavlja prvo fazo nadgradnja postavljalne mize za vodenje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav v centralni postavljalnici, ki se je že začela. Druga faza je širitev železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto, ki se bo po današnjih napovedih Bratuškove v DZ začela spomladi prihodnje leto ter naj bi trajala leto in pol. Temu naj bi nato sledila gradnja postajne dvorane nad tiri in železniške infrastrukture, ki bi lahko stekla v začetku 2025.

Do 2025 bi medtem lahko zrasla tudi nova avtobusna postaja, a natančne časovnice za projekt, na katerega Ljubljana v takšni ali drugačni obliki čaka že 15 let, še niso znane.