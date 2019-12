Bertoncelj na GZS predstavil, kaj nas čaka v prihodnjem letu

Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na današnji seji gostil finančnega ministra Andreja Bertonclja. Ta je predstavil makroekonomsko okolje, ki v bližajočem se letu čaka gospodarstvo. Navzoči so ga tudi vprašali, ali je še kaj prostora za razbremenitev stroškov dela, in odgovoril jim je, da si to želi tudi sam.

Najboljša podlaga za dodatne ukrepe je makroekonomska stabilnost, je poudaril Bertoncelj in dodal, da si je zaradi tega ob nastopu mandata septembra 2018 zastavil tri cilje, ti so doseganje proračunskih presežkov, zmanjševanje dolga in strukturno uravnoteženje proračuna.

"Poslovanje s presežkom je pravzaprav namen, tudi pri podjetjih," je dejal, a dodal, da se državni proračun od podjetij razlikuje po tem, da ima 94 odstotkov izdatkov že vnaprej določenih z zakonskimi obveznostmi.

Če bo proračun izpolnjen, bodo cilje dosegli

Foto: STA Cilj je, da se proračunski presežki v prihodnjih letih gibljejo med 0,5 in enim odstotkom bruto domačega proizvoda (BDP), da se javni dolg zmanjša pod 60 odstotkov BDP ter da v nekaj letih dosežemo strukturno skladnost, je dejal. Če se bosta proračuna za prihodnji dve leti, ki ju je pred kratkim potrdil DZ, izpolnjevala, kot sta določena, potem bomo te cilje dosegli.

Vsi proračunski uporabniki bodo v prihodnjih dveh letih dobili več denarja, čeprav na koncu seveda ni bil nihče zadovoljen, je dejal. Želje so bile namreč za 600 do 700 milijonov evrov večje, kar se mu sicer zdi zaradi omejevalnih ukrepov v preteklih letih tudi večinoma upravičeno. "A okvir je bil, kakršen je bil, in to smo morali ukalupiti," je dejal.

Ob tem je zatrdil, da so si v največji mogoči meri prizadevali usmerjati razpoložljiva sredstva v tako imenovane razvojne komponente, kot so gospodarstvo, naložbe, znanost in razvoj.