Beovićeva: To se bo zgodilo, če AstraZenece ne bomo več dobivali #VŽivo

Najmlajša starostna skupina, ki je še prišla v poštev za cepljenje, je do zdaj vključevala stare od 50 do 59 let. Mlajši bodo po besedah vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović na vrsti, če določen dan ne bo kandidatov iz prednostnih skupin.