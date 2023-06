Bencin in dizel dražja

Cene pogonskih goriv zunaj avtocest so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za tri cente in stane 1,412 evra za liter, dizelsko gorivo je dražje za 0,6 centa in stane 1,432 evra za liter, kurilno olje pa je dražje za en cent in stane 1,020 evra za liter.