Dobesedno uživač: zadnji porsche 718 z bencinskim motorjem

Porsche je na osnovi caymana GT4 RS izdelal še novega spyderja RS, ki ima namesto trdne strehe premično mehko streho. Ta je 7,6 kilograma lažja kot v caymanu in 16,5 kilograma lažja kot v klasičnem 718 boxsterju. Novi spyder RS je v primerjavi z izhodiščnim modelom lažji za 40 kilogramov.

Namenili so mu tri centimetre nižje podvozje in 20-palčna kolesa. Kupci si zanje lahko zamislijo tudi platišča iz magnezija.

Še zadnjič z bencinskim šestvaljnikom

To bo zadnji 718 z motorjem na notranje zgorevanje. Avtomobil bo poganjal štirilitrski motor iz porscheja 911 GT3, ki zmore 368 kilovatov (500 "konjev") in 450 njutonmetrov navora. To zadostuje za pospešek do sto kilometrov na uro v 3,4 sekunde in do 200 kilometrov na uro v 10,9 sekunde. Najvišja hitrost je 308 kilometrov na uro.

V Nemčiji bo 718 spyder RS stal od 151 tisoč evrov. Javno razkritje avtomobila bo julija na avtomobilskem festivalu v Goodwoodu v Veliki Britaniji.

Foto: Porsche

