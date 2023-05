Danci bi iz prestolnice umaknili ves bencin in dizel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danska je že danes znana kot država, ki je izdatno obdavčila nove avtomobile s klasičnimi motorji, obenem pa so s številnimi ukrepi uredili tudi zavidljivo raven polnilne infrastrukture za električna vozila.

Vladajoče politične stranke v mestnem svetu so sprejele odločitev, da z letom 2030 iz mesta umaknejo vozila s klasičnimi bencinskimi oziroma dizelskimi motorji. Ob tem so se zavezali, da do konca letošnjega leta pripravijo študije, kako ta načrt izpeljati iz vidika nadgradnje potrebne polnilne infrastrukture.

Imajo za tako odločitev že zakonsko podlago?

Danska vlada je že pred dvema letoma omogočila, da mesta posamezne cone zaprejo za vozila s klasičnimi motorji. Zakonsko za zdaj kljub temu še ni povsem jasno, ali bo Kobenhaven lahko tako cono razširil na celotno mesto ali le na posamezne dele.

V danski prestolnici imajo trenutno trinajst avtobusnih linij z uporabo brezogljičnih pogonov. Do konca leta nameravajo število teh linij povečati na 22, do konca leta 2025 pa že na 34. To bi predstavljalo že 90 odstotkov vseh avtobusnih linij v mestu.