Trije mladoletniki oropali bencinski servis

Črnomaljski policisti so prijeli tri mladoletnike, ki so vlomili v bencinski servis in odtujili večjo količino tobačnih izdelkov, več steklenic alkohola in denar.

V noči na 14. 5. so policisti PP Črnomelj na Belokranjski cesti izsledili in prijeli tri mladoletnike, ki so vlomili v bencinski servis. Med preiskavo so ugotovili, da so storilci skozi vrata vlomili v prostore prodajalne in odtujili večjo količino tobačnih izdelkov ter več steklenic in pločevink z alkoholnimi pijačami. Vlomili so tudi v blagajno in odtujili denar. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 1.500 evrov škode.

Ukradene predmete so jim zasegli in jih vrnili osebju prodajalne. Policisti nadaljujejo preiskavo in še ugotavljajo vse okoliščine. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo.