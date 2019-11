BBC z dokumentarcem o Borisu Pahorju #video

Dobro uro dolgega dokumentarnega filma z naslovom Človek, ki je videl preveč (The Man Who Saw Too Much), ki so ga predvajali v sredo zvečer, si na spletu zunaj Velike Britanije ni mogoče ogledati, je pa na ogled slabo minuto dolg izsek. Dokumentarec je pred njegovo objavo poleg BBC napovedal tudi britanski časnik The Sunday Times.

Preživel koncentracijska taborišča in o tem napisal knjigo

Dokumentarec pripoveduje življenjsko zgodbo Pahorja in izpostavlja, da je preživel koncentracijska taborišča Dachau, Dora, Harzungen, Bergen-Belsen in Natzweiler, o svojih tamkajšnjih izkušnjah pa nato dvajset let kasneje napisal izjemno knjigo Nekropola.

V opisu dokumentarca BBC na spletni strani navaja tudi, da je Pahor Slovenec, ki se je leta 1913 rodil v strpnem, kozmopolitskem Trstu, kjer pa so fašisti po vzponu Mussolinija po prvi svetovni vojni požgali slovenski narodni dom, zaprli slovenske šole in prepovedali slovenščino v javnosti.

BBC še piše, da je bil Pahor ob izbruhu druge svetovne vojne vpoklican v italijansko vojsko, po njeni kapitulaciji pa se je tik pred vkorakanjem nacistov vrnil v Trst. Tam se je pridružil slovenskemu odporu, a je bil izdan in predan v roke gestapu, ki ga je nato poslal v koncentracijska taborišča.

"Edinstveno poročilo o razmerah v nacističnih taboriščih smrti"

Dokumentarec še posebej izpostavlja manj znano taborišče Natzweiler, kjer je Pahor ostal najdlje. V tem taborišču, skritem v alzaškem gorovju, je zaradi posledic prisilnega dela, podhranjenosti, bolezni in usmrtitev umrla skoraj polovica od 52 tisoč taboriščnikov.

Na zapornikih so izvajali medicinske poskuse, med drugim pa so vanj privedli tudi 86 Judov in jih usmrtili samo zato, da so dobili okostja za nacistično zbirko anatomije.

Natzweiler je bilo prvo koncentracijsko taborišče v Zahodni Evropi, ki so ga odkrile zavezniške sile, a tedaj je bilo že prazno, saj so taboriščnike preselili v Dachau.

Kot še navaja BBC, so Pahorjevi srhljivi opisi in ilustracije sotaboriščnikov edinstveno poročilo o razmerah v nacističnih taboriščih smrti.