Banke so v devetih mesecih letos ustvarile 840,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 17,8 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Še naprej so beležile rast tako čistih obresti kot neobrestnih prihodkov, precej višje pa so bile oblikovane oslabitve in rezervacije.

Dobiček pred obdavčitvijo se je v primerjalnem obdobju povečal za 17,9 odstotka na 965,5 milijona evrov. Čiste obresti so zrasle za 15,1 odstotka na 1,18 milijarde evrov, neobrestni prihodki pa za 39,7 odstotka na 569,7 milijona evrov, je v najnovejši informaciji o poslovanju bank objavila Banka Slovenije.

Bruto dohodek je bil z nekaj več kot 1,75 milijarde evrov medletno višji za 22 odstotkov. Operativni stroški so se povečali za nekaj manj kot 25 odstotkov in se ustavili pri 744,3 milijona evrov. Neto dohodek bank je bil višji za petino. Obseg oblikovanih oslabitev in rezervacij je bil na neto ravni s 44,1 milijona evrov višji za 108 odstotkov.

Krediti nebančnemu sektorju so se medletno povečali za 4,4 odstotka, samo v septembru za 2,9 odstotka. Krediti gospodinjstvom so se v prvi primerjavi povečali za 5,7 odstotka, v drugi pa za 0,4 odstotka. Pri podjetjih so krediti septembra stagnirali, medletno pa so upadli za 3,4 odstotka.

Nekoliko zrasel obseg stanovanjskih posojil

Obseg stanovanjskih posojil gospodinjstvom se je septembra povečal za 0,2 odstotka, medletno za tri odstotke. Pri potrošniških posojilih je bila rast septembra 0,8-odstotna, medtem ko se je v medletni primerjavi dvignila za 14,9 odstotka.

Denarne vloge nebančnega sektorja so bile konec septembra medletno večje za 2,1 odstotka, samo v septembru so se dvignile za 0,4 odstotka. Denarne vloge podjetij se se povečale za 0,7 odstotka v septembru, medletno pa za 8,2 odstotka. Depoziti gospodinjstev so septembra stagnirali, medletno pa so narasli za 2,6 odstotka.