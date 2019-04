Bahrajnska princesa navdušena nad zapuščeno vasico Slapnik #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goriška brda je danes z zasebnim obiskom počastila bahrajnska princesa. Med drugim si je ogledala tudi zapuščeno vasico Slapnik, kjer bodo snemali resničnostni šov z obnavljanjem vasi. Navdušena je bila nad krajem, okoljem in gostoljubnostjo ljudi. Še posebej so jo očarale slovenske jedi, zato bo že poleti s seboj pripeljala strokovnjaka za hrano in vino.

Bahrajnsko princeso, šejko Suho bint Abdul Rahman Al Khalifo, je presenetilo predvsem, da so jo kljub temu, da je v Slovenijo prišla prvič, domačini takoj povabili k sebi domov. Ponudili so ji doma pripravljeno hrano iz lokalnega okolja, predvsem pa je prvič pokušala vino. Na domačiji Tomaža Prinčiča iz Kozane so ji ponudili pravo briško rebulo.

Navdušenje že delila z zainteresiranimi vlagatelji

Navdušena je bila tudi nad Slapnikom in po ogledu je dejala, da želi v kraj in Goriška brda pripeljati investitorje. Predvsem pa si želi tradicionalno in lokalno pridelano hrano, ki jo je jedla v Sloveniji, predstaviti tudi drugim.

"Tukaj v Goriških brdih so mi povedali še za dve takšni vasici, kot je Slapnik, zato sem to informacijo takoj sporočila nekaj zainteresiranim vlagateljem. To je namreč zaklad, ki ga je drugje težko dobiti," je povedala po sprehodu po Slapniku.

Vas bodo obnavljali pod budnim očesom restavratorjev

Arhitekt Alessio Prinčič, ki sodeluje v projektu, je na novinarski konferenci povedal, da Slapnik ni le posebna vas, temveč je kraj s svojo identiteto. "Zato je nekaj posebnega, je pa takšnih krajev v Brdih precej," je poudaril.

Obnovo vasi bodo obnavljali pod budnim očesom zavoda za kulturno dediščino, saj si med snemanjem šova ne želijo uničiti tega posebnega čara. Zaradi tega, ker nimajo privolitve še vseh lastnikov, da bodo prodali svoje hiše in nepremičnine v Slapniku, načrtujejo začetek snemanja šova verjetno šele prihodnje leto. Predvajali pa bi ga nato naslednje leto v jesenskem času.

"Še prej bo treba pripraviti vse, da bodo lahko tekmovalci tu zaživeli in se lahko samooskrbno preživeli. Urediti bo treba kmetijske površine in zasaditi nekaj vrtnin, pripraviti ves teren in stanovanjske razmere za tekmovalce," je povedal sodelavec vodje projekta Ernest Škrjanec.

Jutri si bo princesa ogledala še Vipavo in Lipico

Princeso so danes odpeljali na praznik rebule in oljčnega olja v Višnjevik, v nedeljo pa si bo ogledala še zgornjo Vipavsko dolino ter pozneje še Kobilarno Lipica. V ponedeljek bo odpotovala, obenem pa je danes že napovedala, da se že letošnje poletje vrača v Goriška brda, s seboj pa bo pripeljala strokovnjaka za hrano in vino.