Asti Vrečko odpovedali slavnostni govor ob dnevu kulture

"Po javni objavi vabila na našo osrednjo prireditev ob kulturnem prazniku, kjer smo vlogo slavnostne govornice namenili vam in ste jo z veseljem sprejeli, sama osebno in pa tudi sodelavci na Občini Lukovica doživljamo pritiske politike na lokalni ravni. Razlog pa je v trenutnem političnem položaju, saj se nekatere politične stranke na državni ravni ne strinjajo z nekaterimi potezami oziroma odločitvami vašega ministrstva," je v pismu ministrici, ki so ga pridobili v uredništvu Necenzurirano, zapisala Olga Vrankar.

Za kakšne konkretne politične pritiske gre, pa ni jasno.

"Žal se je politična razdeljenost iz vsakodnevne politike prenesla še na praznovanja državnih in drugih praznikov. Kar je izredno skrb vzbujajoče, saj to niso dobri temelji, na katerih bomo gradili prihodnost," je med drugim še sporočila županja.

Očitajo ji, da dela v nasprotju z ustavo

Proti Vrečkovi, ki se je v zadnjem času znašla pod plazom kritik, so v Novi Sloveniji (NSi) že pripravili interpelacijo, v kateri ji med drugim očitajo vodenje kulturne politike, ki naj bi bilo v nasprotju s slovensko ustavo, ter kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine in strategije kulturne dediščine za obdobje med letoma 2020 in 2023. Najbolj sporna je ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve.

Poslanska skupina NSi šteje osem poslancev, zato je stranka predlog interpelacije v sopodpis poslala tudi opozicijski SDS. Odločitev o podpori interpelaciji v NSi pričakujejo do petka.

SDS in NSi vedno manj vpliva v občini

V NSi in SDS imajo sicer v Občini Lukovica bistveno manj podpore in vpliva kot na državni ravni, še piše portal Necenzurirano in navaja, da v 18-občinskem svetu prevladujejo neodvisne skupine, kot so Lista Mateja Kotnika (nekdanjega župana), Za Črni Graben in Lista za šport in razvoj občine.

Še leta 2006, v času prve vlade Janeza Janše, sta imeli SDS in NSi vsaka po tri svetnike, dodatna dva pa je imela Slovenska ljudska stranka (SLS). Danes ima NSi dva svetnika, med njimi tudi vodjo pisarne evropske poslanke Ljudmile Novak Mojco Stoschitzky, SDS pa eno svetnico.