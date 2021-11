Astech v tretje desetletje z novimi poslovnimi prostori

Oglasno sporočilo

Vodilno slovensko podjetje za servisiranje in vzdrževanje prezračevalnih in klimatskih sistemov Astech d. o. o., iz Logatca je 29. oktobra slavnostno obeležilo 20-letnico poslovanja. Ob tem so odprli še nove poslovne prostore v Obrtni coni Logatec. Prijetno in sproščeno vzdušje je tako podjetno obarvalo logaško obrtno cono, ki se lahko pohvali s številnimi odličnimi podjetji in podjetniki.

Hitro rastoče in poslovno uspešno podjetje Astech z zanesljivim sodelovanjem in dolgoročnimi partnerskimi odnosi že več kot dvajset let dokazuje, da ni le prva, pač pa tudi prava izbira številnih večjih in manjših podjetij ter javnih ustanov po vsej Sloveniji.

Sodobni klimatsko-prezračevalni sistemi so srce poslovnih in proizvodnih prostorov, zagotavljajo zdravo in varno delovno okolje za zaposlene ter nemoten potek delovnih procesov. Zanesljivost podjetja temelji na številni ekipi izkušenih in usposobljenih serviserjev, kar potrjujejo strokovni certifikati najvišje stopnje ter reference na trgu.

V dvajsetih letih poslovanja je podjetje svojo dejavnost širilo in zraslo v ugledno podjetje, ki tudi v razvoju in širitvi ni reklo zadnje besede. Med glavne storitve podjetja sodijo vzdrževanje prezračevalnih in klimatskih sistemov, tehnični nadzori sistemov in naprav za požarno varnost ter vzdrževanje naprav za hlajenje sistemskih prostorov.

Prednosti podjetja so kakovostna storitev, hitra odzivnost, lastno skladišče rezervnih in sestavnih delov ter po dveh desetletjih delovanja v razmeroma mladi dejavnosti tudi poslovna tradicija.

V imenu vodstva Obrtne zbornice Slovenije je podjetju Astech za uspešno delo na področju obrti in podjetništva predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec Bogdan Oblak s ponosom podelil priznanje bronasti pečat OZS.

Veseli ga, da je podjetje prepoznalo svoj prostor za širitev poslovanja v Logatcu ter tako sedež pred desetletjem preselilo v tukajšnjo obrtno cono. Danes je podjetje nadpovprečno uspešno, ustvarja namreč 50 odstotkov višjo dodano vrednost na zaposlenega v primerjavi s slovenskim povprečjem, v svoji branži pa osvaja sam slovenski vrh. Vodstvu podjetja in zaposlenim je čestital za uspešno delo. Sploh v današnjih zahtevnih epidemioloških časih, ko je njihovo poslanstvo v ustreznem prezračevanju prostorov ključno za omejevanje širjenja virusov po zraku v zaprtih prostorih.

Slavnostnega dogodka se je udeležilo več kot sto poslovnih partnerjev.

