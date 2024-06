Kot so pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) zapisali na spletni strani, lahko težave preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto. Ljudem svetujejo, naj zmanjšajo izpostavljenost vročini in se umaknejo v senco, naravo ali hladnejše prostore.

Foto: Arso

Svetujejo tudi, naj omejijo fizično aktivnost. Na prostem naj bodo fizično aktivni v jutranjih in večernih urah. Svetujejo tudi uživanje lahke hrane v manjših obrokih. "Telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in zadostnim uživanjem tekočin," priporoča inštitut.

Daljše obdobje vročine lahko namreč povzroči različne težave in pregretje telesa – kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico (kratkotrajno izgubo zavesti) ter vročinsko kap.

Dobro jutro, danes in jutri bo večinoma jasno in vroče. pic.twitter.com/J8mlUjGCl1 — ARSO vreme (@meteoSI) June 19, 2024

Posebej ogrožene skupine

Vročina lahko najbolj prizadene starejše, otroke, nosečnice in tudi bolnike. Bolj ogroženi so bolniki z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja.

Po navedbah inštituta lahko vročina prizadene tudi osebe s socialnoekonomskimi težavami, denimo brezdomce, socialno izolirane in prebivalce, ki imajo slabši dostop do zdravstvenih ustanov. Prizadene lahko tudi posameznike, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom okolja, denimo onesnaženemu zraku, ali pa imajo slabše bivalne pogoje, ter tudi delavce, ki delajo na prostem, in prebivalce mest.

Ob tem na NIJZ poudarjajo, da v vročih dneh ne smemo pozabiti na druge. "Nekateri ljudje so bolj ogroženi. Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri njih. Nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu," svetuje inštitut.

V primeru pregretja moramo osebo umakniti v senco ali hladen prostor. V primeru vročinske kapi je nujna takojšnja zdravniška pomoč, medtem pa hlajenje obolelega. Ljudi opozarjajo, naj nezavestnemu ne dajejo tekočine. Svetujejo še, naj se z zdravnikom posvetujejo tudi, če imajo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo.

Na inštitutu poudarjajo pomen zaščite pred soncem. V času njegove največje moči med 10. in 17. uro naj posamezniki poiščejo senco. Zaščitijo naj se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter z zaščitno kremo, ki ščiti pred žarki UVA in UVB. Svetujejo uporabo kreme z zaščitnim faktorjem najmanj 30. S kremo je treba zaščititi kožo, ki ni pokrita z oblačili, na primer obraz, uhlje in hrbtišča rok.