Arso izdal dovoljenje za rafinerijo v Petišovcih

Agencija za okolje (Arso) je družbi Geoenergo izdala okoljevarstveno dovoljenje za obrat za čiščenje plina oz. rafinerijo v Petišovcih. Vendar pa to še ne pomeni, da bodo obrat res postavili, saj drugemu postopku, ki se nanaša na dovoljenje za hidravlično stimulacijo vrtin, ne kaže dobro.

Arso je dovoljenje za napravo, ki bi lahko predelala 280.000 kubičnih metrov zemeljskega plina in eno tono nafte na dan, izdala 28. marca, vendar še ni pravnomočno, saj ima stranski udeleženec v postopku, društvo Alpe Adria Green, možnost pritožbe, poroča današnje Delo.

Predsednik društva Vojko Bernard je za Delo dejal, da vse dokumentacije še niso pregledali in da se bodo še odločili, kako naprej. Dodal je, da je napravi za čiščenje plina težko nasprotovati, saj so v vsem postopku doslej poudarjali, da to ne pomeni dejanskega povečanega črpanja plina s frackingom oziroma hidravličnim stimuliranjem.

Tudi v Petrolu, ki sodeluje v projektu, neuradno priznavajo, da naprava nima smisla, če nima dobave plina za čiščenje oz. rafiniranje.

Arso je že izdal sklep, da je v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za povečano črpanje plina potrebno opraviti celovito presojo vplivov na okolje. Geoenergo se je na ta sklep pritožil.

Geoenergo je sicer nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzanta na območju Murske depresije. Z britansko družbo Ascent Resources ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o izvajanju skupnih operacij, ki traja do leta 2022.