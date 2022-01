Aretirali moškega, ki je grozil sodniku Gorazdu Tivadarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po informacijah Kanala A gre za moškega, ki naj bi sodnika zalezoval in mu grozil že deset let. V preteklosti naj bi ga tudi fizično napadel, mu poslal več grozilnih pisem, dvakrat poškodoval zgradbo ljutomerskega sodišča, nadlegoval pa naj bi tudi sodnikovo družino in sosede.

Tivadar je bil nedavno znova žrtev napada, ko naj bi mu omenjeni moški na parkirišču pred sodno zgradbo s kladivom uničil obe vetrobranski stekli na osebnem vozilu. Napad so obsodili tako Slovensko sodniško društvo kot minister za pravosodje Marjan Dikaučič in Vrhovno sodišče RS.