Arčon drugi dan obiska na avstrijskem Koroškem s celovškim županom in krškim škofom

Namen današnjega srečanja je bil tudi okrepitev odnosov s Celovcem v luči projekta Evropske prestolnice kulture, ki bo leta 2025 v Novi Gorici in Gorici. Nova Gorica in Celovec sta namreč pobrateni mesti. Foto: STA

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je drugi dan obiska na avstrijskem Koroškem sešel s celovškim županom Christianom Scheiderjem in se mu zahvalil za pozornost, ki jo občina namenja slovenski narodni skupnosti. S krškim škofom Jožetom Marketzem je govoril o vključevanju večjezičnih družin v družbo.

Kot so še sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, je minister Arčon na srečanju s celovškim županom Scheiderjem in podžupanom Lojzetom Dolinarjem pozdravil dejstvo, da je podžupan Slovenec, in dejal, da tudi to nakazuje, da ima sedanje vodstvo na občini do slovenske narodne skupnosti resen odnos. Zahvalil se je tudi za finančno pomoč, ki jo občina namenja dvojezičnim skupinam v vrtcih. Dolinar se je ministru zahvalil za podporo slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem.

Sanacija Slovenskega atletskega kluba

Opozoril je na težave z infrastrukturo, s katerimi se sooča Slovenski atletski klub. Pred nekaj leti je namreč v športnem parku Welzenegg, katerega lastnik je občina, klub pa ga ima v najemu, zagorelo, objekt še ni obnovljen. Scheider je zato ministru zagotovil, da se bo potrudil pri sanaciji objekta.

Škof Marketz, prvi slovenski škof na avstrijskem Koroškem po 250 letih, je ministru predstavil delovanje dvojezičnih župnij in poudaril, da je cerkev na Koroškem negovala dvojezičnost tudi v najzahtevnejših časih po drugi svetovni vojni. Sogovornika sta se strinjala, da je treba iskati nove načine, kako nagovoriti mlade in vključiti večjezične družine v družbo.

Prostorska stiska narodopisnega inštituta

V nadaljevanju se je minister sestal še s predstavniki Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. Predstavili so mu prostorsko stisko inštituta, saj bi potrebovali predvsem arhivske prostore za hrambo dragocenih rokopisov. Inštitut se sicer posveča etnološkim raziskavam snovne in nesnovne dediščine na Koroškem, vključno s kulturnozgodovinskimi in jezikovnimi vprašanji.

Dvodnevni obisk na avstrijskem Koroškem je minister sklenil v Šentjakobu v Rožu, kjer si je ogledal Višjo šolo za gospodarske poklice, dijaški dom in vrtec. Konvent šolskih sester, ki s šolo upravlja, je pri tem na ministra naslovil prošnjo za nujno finančno pomoč. O izzivih ustanove se je minister že pred obiskom šole na kratko pogovoril tudi s celovškim škofom, so še sporočili iz vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.