Anketa: Več kot polovica vprašanih za šolo brez mask

Javnomnenjska anketa inštituta Mediana je pokazala, da skoraj 70 odstotkov vprašanih vedno uporablja zaščitne maske, kjer so priporočene oziroma obvezne. Manj kot deset odstotkov jih mask v prostorih, kjer so obvezne ali priporočene, običajno ali nikoli ne uporablja. Če je javnost glede uporabe mask precej enotna, pa je bolj razdeljena glede obvezne uporabe mask v šolah. Poziv ravnateljev za šole brez zaščitnih mask podpira več kot polovica vprašanih.

Če je javnost dokaj enotna pri nošenju mask, pa je bolj razdeljena pri vprašanju obveznih mask v šolah. V začetku prejšnjega tedna so namreč v šolah začeli veljati strožji ukrepi pri uporabi mask med poukom. Učenci od sedmega razreda osnovne šole, dijaki in študenti morajo v času pouka in predavanj nositi zaščitno masko, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra varnostne razdalje. Maske med poukom so obvezne tudi za pedagoge.

Dobra polovica vprašanih za šole brez zaščitnih mask

Ravnatelji so bili kritični do novega ukrepa. Kot so opozorili, je ta med drugim problematičen zato, kar zadeva izvajanje pedagoškega procesa. Na njihovo stran so nato stopili v stranki SD, ki je podprla poziv za šole brez mask. Infektologinja in vodja svetovalne skupine za covid-19 na ministrstvu za zdravje Bojana Beović je poziv SD označila za neobičajen.

Dobra polovica vprašanih v anketi Mediane podpira poziv ravnateljev osnovnih in srednjih šol za šole brez zaščitnih mask. Slaba tretjina se s pozivom ravnateljev ne strinja, 16 odstotkov vprašanih pa o tem nima mnenja oziroma ni želela odgovoriti na to vprašanje. Raziskavo so na inštitutu Mediana izvedli med 21. in 24. septembrom 2020. V raziskavi je sodelovalo 713 polnoletnih prebivalcev Slovenije, vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, regiji in izobrazbi, so sporočili iz Mediane.