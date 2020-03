Analiza: kakšno ekipo si je izbral Janša?

Mandatar Janez Janša je v petek pozno večer v državni zbor vložil seznam kandidatov za ministre v 14. slovenski vladi. Pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi bodo prihodnji teden, od torka do petka, zaslišanja ministrskih kandidatov nove, tretje vlade Janeza Janše. V dneh po tem bo sledilo glasovanje o novi vladi. Večina kandidatov je dobro znanih političnih imen, številni med njimi so tudi nekdanji ali aktualni ministri, poroča STA.

SDS

Vasko Simoniti – ministrstvo za kulturo

Anže Logar – ministrstvo za zunanje zadeve

Aleš Hojs – ministrstvo za notranje zadeve

Zvonko Černač – služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Andrej Vizjak – ministrstvo za okolje in prostor

Helena Jaklitsch – urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

Andrej Šircelj – ministrstvo za finance



SMC

Simona Kustec – ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zdravko Počivalšek – ministrstvo za gospodarstvo

Lilijana Kozlovič – ministrstvo za pravosodje

Boštjan Koritnik – ministrstvo za javno upravo



NSi

Jernej Vrtovec – ministrstvo za infrastrukturo

Matej Tonin – ministrstvo za obrambo

Janez Cigler Kralj – ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti



DeSUS

Aleksandra Pivec – ministrstvo za kmetijstvo

Tomaž Gantar – ministrstvo za zdravje

Janša je okoli sebe zbral po večini poznano ekipo, je v komentarju za STA menil politolog, sicer pa nekdanji šolski minister in nekdanji predsednik SD Igor Lukšič. Kot je dejal, gre za politično vlado, sestavljeno iz ljudi, ki so že dolgo časa v politiki. Gre za izkušene ljudi, ki poznajo državo in ki, če si bodo znali narediti dobre ekipe, lahko "v teh dveh letih celo kaj naredijo", je dejal.

Podobno meni tudi aktiven spremljevalec dogajanja v slovenski politiki in nekdanji minister Žiga Turk, ki je šolski resor vodil v času druge Janševe vlade. Tudi če ne bi bilo trojne krize - s koronavirusom, migranti in skorajšnjo recesijo - je za dveletni mandat po njegovi oceni pametno postaviti ljudi z izkušnjami. Dejavnik za takšen ministrski izbor je tudi predsedovanje Svetu EU, a po mnenju Turka vendarle manjši. Po njegovi oceni je ekipa bistveno kompetentnejša od Šarčeve.

Lukšič: Uvedba služenja vojaškega roka ni izvedljiva tako hitro

Foto: Bor Slana

Vstop v koalicijo je za mnoge zadnja možnost

Nekdanja ministra sta za STA pokomentirala tudi nekatere vsebinske poudarke koalicijske pogodbe. Ta med drugim predvideva skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu, upokojencem obljublja izredno usklajevanje pokojnin, staršem ponovno brezplačni vrtec za drugega otroka, občinam pa višje povprečnine. Koalicijske partnerice napovedujejo učinkovito varovanje meja, ureditev razmer v policiji in ponovno uvedbo naborniškega sistema.Vendarle pa takšen ukrep, kot je ponovna uvedba služenja vojaškega roka, po mnenju Lukšiča v tako kratkem času ni izvedljiv. Kot je ocenil, so z napovedjo takšnega ukrepa javnosti oz. svojemu volilnemu telesu želeli zgolj podati sporočilo, da razmišljajo o več sredstvih za vojsko in za varovanje meja v času migrantske krize.Nasploh pa je po njegovem mnenju iz koalicijske pogodbe videti, da so jo sestavili za dve leti in da so se partnerji sporazumno dogovorili, da bo glavna zgodba tega skrajšanega mandata, kako preživeti na proračunih, ki sta že sprejeta.Kaj od ukrepov, ki so v koalicijsko pogodbo zapisani bolj zaradi volilnega telesa posameznih strank, je možno in kaj ne, se bo pokazalo v razpravi o proračunu. Od slednjega oz. od apetitov posameznih partneric pa je po besedah Lukšiča odvisna tudi trdnost koalicije.

V času premierja Marjana Šarca se je proračun zelo dobro polnil in se je dalo še za nazaj poračunavati reze iz časa druge Janševe vlade, je spomnil. Obeti nove krize in morebiten upad sredstev v proračunu pa bi lahko povzročili določene napetosti v koaliciji, a po mnenju Lukšiča ne usodnih.



Vstop v koalicijo je bil namreč za vse sodelujoče zadnja možnost, prav tako so vsi zainteresirani, da vlada deluje do konca mandata, saj bodo edino tako pred svojimi člani in volivci upravičili svojo odločitev. Poleg tega koalicija niti nima veliko manevrskega prostora za kakšne ideološke zgodbe, je še pojasnil Lukšič. Tako denimo tudi odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol v koalicijski pogodbi ni.

Žiga Turk je bil šolski minister v drugi Janševi vladi. Foto: Klemen Korenjak

Turk meni, da bomo na volitve odšli v rednem roku

Da je povsem mogoče, da bo Janševa tretja vlada zdržala do konca mandata oz. da bodo volitve v rednem roku, je za STA ocenil tudi Turk.Seznam ukrepov je po njegovem mnenju "razumen, ne zelo ambiciozen, obeta nadaljevanje gradualizma, ki smo ga v tranziciji poznali pod Drnovškom in ki se je izkazal za edinega možnega pri napredovanju Slovenije". Boljše počasi v pravo smer, kot stanje na mestu, nazadovanje ali kaos zaradi upora pri preveč naglih potezah, je izpostavil.Da koalicijska pogodba predvideva tudi več socialnih ukrepov, pa po navedbah Turka ni nič nenavadnega. "Ne spominjam se, da bi bila slovenska sredina kadarkoli proti socialnim ukrepom. So bili pa vedno proti lažni sociali, ki daje potuho lenobi in nedelu," je še pripomnil. STA