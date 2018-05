Američanka: Slovenija je popolni kotiček Evrope #video

Mariah prihaja iz majhnega mesta v severni Kaliforniji. Šele ko se je odpravila študirat, se je preselila v južno Kalifornijo, v bližino Disneylanda. "Kalifornija je kot velika različica Slovenije," pravi Mariah in pojasnjuje, da ima prav tako plaže, gore, doline in prečudovito naravo.

"Preden sva se z Luko poročila, sva si kupila letne prepustnice v Disneyland in se s kolesi v park zapeljala večkrat na teden. To je bilo zelo čarobno obdobje v mojem življenju," začetke svoje zveze opisuje Mariah.

Za ljubezen!

Še preden je spoznala Luko, si je vedno govorila, da bo nekega dne prepotovala Evropo in morda tam živela kakšno leto. "Zdaj tu živim že šest let," pravi.

V Slovenijo se je preselila zaradi ljubezni. "Moj mož je bil zelo pameten," opisuje svoj prvi obisk Slovenije. Preden sta se poročila, jo je v Slovenijo pripeljal med poletjem, ko je bilo zelo toplo: "Ogledala sem si Ljubljano, ko je bila najlepša, in jo vzljubila."

Foto: osebni arhiv

Danes imata z možem dve hčerki, ki vedno poskrbita, da je zaposlena. "Olivio peljem v vrtec in iz vrtca," pravi. Sicer dela na področju zdravja in nutricistike, zato veliko časa posveti tudi strankam. "In seveda, snemam videe za YouTube. Posnamem videovsebine, posnetke pa uredim in še isti dan pripravim za objavo," pravi o svojem kanalu na spletu.

Zelo pomembno se ji zdi tudi preživljanje časa z družino: "Poskrbim, da vsak dan skupaj preživimo tudi nekaj kakovostnega družinskega časa." Zaupala nam je, da radi plešejo: "Po navadi, ko Luka pride iz službe, prižgemo glasbo in skupaj zaplešemo."

Ko se je najprej preselila v Slovenijo, se ji ni zdela veliko drugačna od Amerike: "Toda dlje ko sem tu, več razlik vidim." Pravi, da so, kulturno gledano, ljudje tu precej drugačni: "Življenje tu je veliko bolj počasno. Včasih mi je to všeč."

Manj odprti, a bolj odkriti Slovenci

"Ljudje so bolj tihi in niso tako odprti kot Američani," opaža Mariah, a dodaja, da pa so Slovenci bolj odkriti. "Američani s tabo ne bodo odkriti, ker se bojijo, da bi te prizadeli, so pa veliko bolj odprti in prijateljski."

Kljub temu pravi, da so Slovenci do tujcev izjemno prijazni: "Vsi so neverjetno prijazni in vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Zlasti, ko se trudim govoriti slovensko."

Še vedno se ji zdi, da v Sloveniji pogosto izstopa. "Včasih sem se še veliko bolj urejala. Ves čas sem nosila mejkap in rdečo šminko, a se mi je zdelo, da kamorkoli pridem, izstopam, zato sem se nehala ličiti."

Popolnoma drugačen način življenja

Kar ji je najbolj všeč pri Američanih in najbolj pogreša v Sloveniji, je odprtost pri vabljenju ljudi v svoj dom. "Ko sem odraščala, smo imeli pri večerji vedno goste. Tu bi bilo precej čudno naključno povabiti nekoga na obisk," opaža.

Po njenem mnenju Slovenci živijo bolj preprost način življenja. "Manj denarja porabite za oblačila in stroške bivanja, tako pa vam več denarja ostane za potovanja in počitnice," je še opazila.

Je popolni kotiček v Evropi

"Verjetno je Slovenija najboljše mesto na svetu za življenje in vzgajanje otrok," pravi Mariah, ki obožuje življenje v Ljubljani. "Je popolni kotiček v Evropi," še dodaja in pojasnjuje, da je iz Slovenije preprosto potovati kamorkoli.

V Sloveniji ji je najbolj všeč Ljubljana, saj v njej tudi živi. "Ljubljano naravnost obožujem, pogosto sem v središču," pravi. Drugi na lestvici je Bohinj, ki jo je očaral s svojo naravno lepoto. "Tudi na Primorskem sem veliko, rada obiščem Piran in Portorož." Videla pa je tudi kar nekaj gorenjske regije.

Foto: osebni arhiv

Najbolj pogreša svojo družino in prijatelje. Vidi jih le enkrat na leto, kar je zanjo težko: "Sploh zato ker si želim, da bi bili bolj vključeni v življenja mojih hčera." Ko pride domov v Kalifornijo, se s sorojenci zelo radi opravijo ven. Vedno ko se vrne domov, je tako vesela, saj se pogovarjajo, smejijo, šalijo in odpravijo v Disneyland.

Stoti blog je posnela v slovenščini

Prvič je pripravila tudi potico

Nedavno se je odločila, da bo poskusila narediti slovensko potico. "Tega sem se zelo veselila, saj gre za zaklad slovenskih sladic," pojasnjuje. Hkrati pa je to pomenilo, da je bila pod velikim pritiskom, da bo potica res popolna. "Prvič sem jo pripravljala s taščo. Ko sva jo naredili, sva jo položili v pečico, a sva po dvajsetih minutah opazili, da še prav nič ne diši."

Ko sta pogledali v pečico sta ugotovili, da je bila pečica ugasnjena. "Verjetno sta jo ugasnili hčerki," si razlaga in dodaja: "Mislili sva, da bo potica uničena!" Kljub temu sta pečico ponovno prižgali in bili prijetno presenečeni, saj je "bila prečudovita in popolna".